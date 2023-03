https://sputniknews.lat/20230302/argentina-pone-fin-a-un-acuerdo-suscrito-con-el-reino-unido-sobre-las-islas-malvinas-1136384445.html

Argentina pone fin a un acuerdo suscrito con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, le informó a su par de Reino Unido, James Cleverly, la cancelación... 02.03.2023

Se "informa al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, conocido como 'Foradori-Duncan', y sus efectos, se dan por terminados", anunció la Cancillería en un comunicado. En el marco de la cumbre de cancilleres que celebra el G-20 en India, el ministro argentino le comunicó al secretario británico de Estado para Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo que ya no regirá más una declaración conjunta que firmaron el 13 de septiembre de 2016 en la Embajada de Reino Unido en Buenos Aires el entonces vicecanciller Carlos Foradori y su par británico Alan Duncan.En base a ese documento, los dos diplomáticos se manifestaron abiertos a la posibilidad de establecer vuelos directos entre Malvinas y terceros países, con escala en territorio argentino.El texto, que no pasó por el Congreso, también recogió la voluntad de los Gobiernos de Mauricio Macri y la primera ministra de ese entonces, Theresa May (2016-2019), de profundizar el desarrollo económico de las Islas Malvnas en relación al "comercio, pesca, navegación e hidrocarburos".Cafiero observó que ese pacto es incompatible con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recomienda a las dos partes que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen modificaciones unilaterales en la disputa de soberanía que mantienen ambos países sobre el archipiélago.Propuesta de un nuevo proceso de negociacionesEn paralelo, el canciller argentino le propuso a su par británico iniciar un nuevo proceso de negociaciones, con el espíritu que primó tras la aprobación de la Resolución 2.065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada en diciembre de 1965, "que permitió el abordaje de todos los temas de interés mutuo, entre ellos la cuestión de la soberanía".Con esa predisposición, la nación sudamericana sugirió realizar una primera reunión en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, ante "la necesidad de adoptar una nueva agenda bilateral relativa al Atlántico Sur".En ese nuevo proceso de negociación, Argentina pide que se aborde la conectividad aérea y marítima de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes con el territorio continental argentino.El país también invita a establecer medidas que garantice el modo de vida de los habitantes del archipiélago para que propicien el desarrollo de vínculos culturales, económicos, sanitarios y educativos.Argentina también sugiere la implementación de pautas que permitan preservar los recursos naturales de las islas con respeto a lo estipulado por las resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, lo que conlleva la desmilitarización de las áreas bajo disputa de soberanía.La Cancillería argentina subrayó su "voluntad de dar continuidad a la relación bilateral en todas las áreas en las que se han registrado avances y en las que se hayan planteado cursos de acción en los que no hayan surgido divergencias".En particular, Argentina se mostró interesada en continuar con la misión humanitaria de identificación de los soldados argentinos enterrados en Islas Malvinas tras la guerra de 1982 que enfrentó a ambos países, "y cuya tercera etapa se encuentra en el proceso final de análisis para lograr un acuerdo", resaltó el Ministerio de Relaciones Exteriores.Duncan, vicecanciller británico entre 2016 y 2019, aseguró en un libro de memorias que Foradori se hallaba en tal estado de ebriedad durante las negociaciones del acuerdo que no recordaba nada al día siguiente sobre los detalles.Argentina reclama poder operar un vuelo con destino a las Islas Malvinas (Falklands, para los ingleses) desde territorio continental argentino mediante la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas.El país sudamericano reclama la soberanía del archipiélago desde 1833, año en que Reino Unido pasó a ocupar las islas.Desde entonces ambos países mantienen un litigio por la soberanía de la región, que llevó a que en abril de 1982 la dictadura argentina (1976-1983) intentara recuperarlas por medio de una guerra que culminó el 14 de junio con la derrota argentina y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos sólo durante el conflicto armado.Reino Unido y Argentina retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990, durante la gestión del expresidente Carlos Menem (1989-1999).

