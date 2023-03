https://sputniknews.lat/20230302/china-declara-que-no-seguira-ciegamente-la-posicion-de-otros-en-el-asunto-de-ucrania-1136379072.html

China declara que no seguirá ciegamente la posición de otros en el asunto de Ucrania

China declara que no seguirá ciegamente la posición de otros en el asunto de Ucrania

PEKÍN (Sputnik) — China no seguirá ciegamente la posición anunciada por algunos en el tema de Ucrania, no cree racional mantener una posición idéntica a la de... 02.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-02T13:40+0000

2023-03-02T13:40+0000

2023-03-02T13:40+0000

defensa

china

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107524/97/1075249702_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_db477dfca2adde883a9f9b5a743f7132.jpg

China no comparte de lleno la posición europea sobre Ucrania, concretó. "Por ejemplo, muchos altos dirigentes europeos dicen que el momento actual no es propicio para sostener las negociaciones. ¿Acaso es una actitud racional?", preguntó. A pesar de que Pekín no apoya de lleno a la UE, al mismo tiempo no quiere que el asunto de Ucrania afecte el desarrollo de las relaciones entre China y la Unión Europea, subrayó el diplomático y recordó que China propuso a la UE promover las negociaciones. La diplomacia no es un concepto emocional. Se puede abrigar las esperanzas, pero se debe aceptar la realidad. El arte de la diplomacia estriba en saber elegir entre dos males uno menor. "Se debe trabajar en eso, en otro caso el conflicto se alargará", señaló. Según Fu Cong, el reciente viaje (a Moscú) del director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, Wang Yi, fue una señal de que China promueve las negociaciones. La Cancillería china publicó el pasado 24 de febrero en su web una declaración, en que expuso la posición de Pekín sobre la solución política de la crisis ucraniana, entre sus puntos clave figuran la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países, la reanudación de un diálogo directo entre Moscú y Kiev y el llamamiento a impedir la escalada del conflicto.

https://sputniknews.lat/20230301/eeuu-ejercera-control-mas-estricto-sobre-los-fondos-para-ucrania-1136331113.html

china

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto