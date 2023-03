https://sputniknews.lat/20230302/cumbre-del-g20-solidez-de-posiciones-de-rusia-en-el-mundo-1136397789.html

Cumbre del G20: solidez de posiciones de Rusia en el mundo

Cumbre del G20: solidez de posiciones de Rusia en el mundo

Actividades y reuniones del canciller ruso al margen de la cumbre. EEUU descarta arma secreta o país enemigo detrás del 'síndrome de La Habana'. EEUU dice que...

octavo mandamiento

g20

serguéi lavrov

antony j. blinken

eeuu

gas

europa

Cumbre del G20: solidez de posiciones de Rusia en el mundo

Cumbre ministerial del G20 muestran solidez de posiciones de Rusia en el mundoLas posiciones de Rusia en el mundo contemporáneo son sólidas. Así lo demuestran las actividades y declaraciones del canciller ruso, Serguéi Lavrov, en la cumbre ministerial del G20 celebrada en Nueva Delhi. También hablan por sí mismas las reuniones que sostuvo Lavrov al margen de la cumbre con sus colegas de varios países.EEUU descarta que detrás del 'síndrome de La Habana' estaba un arma secreta o un país enemigoSegún The Washington Post, siete agencias de inteligencia de EEUU, incluyendo la CIA, han concluido que es "poco probable" que el llamado 'síndrome de La Habana', dolencia que ha afectado a diplomáticos estadounidenses en sus Embajadas alrededor del mundo, sea originado por un arma secreta que hubieran fabricado naciones enemigas a Washington.EEUU dice que próximo invierno en Europa será "más desafiante" por falta de gas rusoEl próximo invierno será aún más desafiante para Europa por la falta de gas ruso para el almacenamiento y las instalaciones de gas natural licuado [GNL] que están sin terminar, dijo este martes el subsecretario de Energía de EEUU, David Turk. Añadió que la situación con respecto a la energía en Europa se extenderá no solo el próximo año sino en los siguientes ya que tomará de tres a cuatro años completar la construcción de las instalaciones de GNL.Rusia y Cuba reafirman su exitosa amistad y solidaridad ante las agresiones de OccidenteEl secretario del Concejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, llegó a Cuba para un encuentro de alto nivel donde se puso sobre la mesa la seguridad internacional y la cooperación de asistencia entre ambos países. Pátrushev fue recibido por el presidente, Miguel Días Canel, y por el jefe de las fuerzas armadas del país, el general y héroe de la revolución cubana Raúl Castro. Las partes confirmaron las exitosas e históricas relaciones entre los dos países, al igual que su futuro desarrollo.Oscar Villar Barroso, profesor titular de la Universidad de La Habana y Dr. en Ciencias Históricas, dijo al respecto que "hay una realidad que muchas veces no trasciende en los medios, y es que es la agresividad del imperialismo, en este caso del Occidente colectivo de los lacayos de EEUU. Todo esto, organizado y propiciado por los círculos de poder de EEUU, que están buscando mantener la hegemonía a cualquier precio, a cualquier costo”.Todos los ojos sobre el PerúLa oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU dio 60 días al Gobierno peruano para presentar un informe sobre el accionar de la policía en la represión de protestas que aquejan al país desde diciembre. La Administración Boluarte respondió que colaborará, pero trató de restar importancia al requerimiento.Por otro lado, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, aseguró que el presidente de EEUU, Joe Biden, "sigue de cerca" y observa "atentamente" los acontecimientos en Perú. Al interior del país, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación por corrupción contra el ministro de Trabajo, mientras que la Junta Nacional de Justicia la investiga a ella por irregularidades.Para profundizar en el tema, Octavo Mandamiento se comunicó con Gabriel Merino, Dr. en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, y con Roxana Loarte, editora en el medio peruano wayka.pe y maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos por la UBA.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

