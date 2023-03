https://sputniknews.lat/20230302/eeuu-examina-armar-a-taiwan-mientras-busca-aliados-para-sancionar-a-china-si-exporta-armas-a-rusia-1136373177.html

EEUU examina armar a Taiwán mientras busca aliados para sancionar a China si exporta armas a Rusia

EEUU examina armar a Taiwán mientras busca aliados para sancionar a China si exporta armas a Rusia

Washington busca el apoyo de sus aliados más cercanos ante las posibles sanciones contra Pekín, que se impondrían si China prestara apoyo militar a Rusia... 02.03.2023, Sputnik Mundo

Estados Unidos está buscando el apoyo de sus aliados, especialmente los países ricos del Grupo de los Siete (G7), para coordinar cualquier posible restricción contra China, indicó Reuters citando fuentes en Washington. Según los interlocutores de la agencia, EEUU tiene contactos informales, incluso a ministros de Finanzas, pero "el llamamiento inicial de Washington a imponer sanciones aún no ha conducido a un amplio acuerdo sobre ninguna medida específica".Las fuentes no revelaron qué restricciones concretas podrían imponerse contra China, pero aclararon que celebran consultas entre EEUU y sus socios para buscar pruebas de envíos de armas chinas a Rusia. No obstante, la Cámara de Representantes de Estados Unidos prepara varias sanciones contra China, bajo el pretexto de proteger a la isla rebelde de Taiwán.China pide a EEUU que deje de difundir desinformación sobre su ayuda militar a RusiaEl material de Reuters indica que en las últimas semanas, Washington y sus aliados han afirmado que China está considerando suministrar armas a Rusia algo que Pekín niega. Así, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, declaró que el país norteamericano dispone de información de que Pekín planea suministrar ayuda militar "letal" a Moscú, agregando que puede tratarse tanto de armas como de municiones. También señaló que, según sus datos, hasta el momento unas compañías privadas chinas proporcionaban ayuda "no letal" a Rusia.Por su parte, el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, aseguró que es Estados Unidos quien suministra armas para el conflicto en Ucrania, no China, y Washington debería dejar de difundir desinformación y de echar la responsabilidad sobre otros."No es China, sino EEUU quien suministra sin cesar armas al campo de batalla. EEUU no tiene derecho a dar órdenes ni disposiciones a China, jamás aceptaremos indicaciones ni amenazas estadounidenses sobre las relaciones chino-rusas. La política de China en el asunto de Ucrania se reduce a una sola frase: promover el logro de la paz y contribuir a la celebración de las negociaciones", aseveró.EEUU aprueba la posible venta de munición de F-16 a TaiwánLas amenazas de sanciones de EEUU a China llegan mientras el propio Departamento de Estado de EEUU aprobó un posible acuerdo para vender a Taipéi munición para los cazas estadounidenses F-16 de cuarta generación y equipos relacionados por valor de unos 619 millones de dólares, informó la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa del Pentágono.La Administración estadounidense ya notificó oficialmente la decisión al Congreso. El poder legislativo dispone ahora de un mes para examinar el posible acuerdo y decidir si lo bloquea.Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores china, Mao Ning, declaró que su país llama a EEUU a dejar de vender armas a la región china de Taiwán.Las tensiones en el estrecho de Taiwán fueron en aumento a principios de agosto de 2022, luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, realizara una vista a la isla rebelde, desoyendo las reiteradas advertencias de Pekín. Su visita duró menos de 24 horas, pero fue la de mayor nivel en los últimos 25 años y la primera desde 1997 que incluyó a un titular de la Cámara.La Casa Blanca se distanció del viaje de la política a Taipéi, alegando que la presidenta de la Cámara de Representantes toma sus propias decisiones. China, que percibe estas visitas como un incentivo a los secesionistas, lanzó en agosto un amplio ejercicio militar que incluyó fuego real de largo alcance en seis zonas adyacentes a la isla rebelde, y una batería de restricciones económicas a proveedores taiwaneses.

