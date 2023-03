https://sputniknews.lat/20230302/eeuu-impone-restricciones-a-la-exportacion-a-37-entidades-en-rusia-bielorrusia-y-china-1136403540.html

EEUU impone restricciones a la exportación a 37 entidades en Rusia, Bielorrusia y China

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos impondrá sanciones adicionales de control de exportaciones a 37 entidades de una variedad de países, incluidos China... 02.03.2023, Sputnik Mundo

"La Oficina de Industria y Seguridad está modificando las Regulaciones de Administración de Exportaciones [EAR], agregando 37 entidades bajo 38 entradas a la Lista de Entidades. Estas entidades se enumeran bajo los destinos de Bielorrusia (1), Birmania (3), la República Popular de China (China) (28), Pakistán (4), Rusia (1) y Taiwán (1)", dice el documento difundido el 2 de marzo.Entre las entidades chinas, AIF Global Logistics Co, Ltd, Aispeed Industry Ltd, Arttronix International (HK) Ltd, Galaxy Electronics, Jotrin Electronics Ltd y Korchina Logistics (HK) Ltd, se agregaron a la lista de restricciones a la exportación porque suministraron o intentaron suministrar artículos a una entidad iraní, y los cuales están sujetos a las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR), según el documento.El Departamento de Comercio de Estados Unidos también agregó a DMT Trading LLC, de Bielorrusia, y DMT Electronics, de Rusia a su lista de restricciones de exportación y los designó como "usuarios finales militares" con un requisito de licencia para todos los artículos sujetos a EAR.El requisito de licencia para los "usuarios finales militares" significa que, por regla general, a dichas entidades se les negarán las licencias para todos los artículos sujetos a las EAR que no sean alimentos y medicamentos, agrega el documento.

