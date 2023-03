https://sputniknews.lat/20230302/eeuu-no-hizo-mas-que-echar-lena-al-fuego-salpicando-la-imagen-de-rusia-y-luego-tambien-a-china-1136374642.html

"EEUU no hizo más que echar leña al fuego salpicando la imagen de Rusia y luego también la de China"

El decano del Departamento de Relaciones Internacionales, Universidad Renmin de China subrayó que desde el principio del conflicto, EEUU no ha hecho más que advertir a China de las posibles consecuencias de la ayuda militar y económica a Rusia."Sin embargo, China no es parte en el conflicto y no ha participado en la política de sanciones contra Rusia, a diferencia de Europa. Las constantes "advertencias" de Washington son sencillamente impensables", destacó.Wang Yiwei expresó que toda esta agitación del tema de la posible ayuda militar a Rusia por parte de China refleja que EEUU ha llegado a sus límites en el apoyo a Ucrania."Por tanto, ahora les resulta ventajoso crear la opinión de que 'la guerra terminará en cuanto Rusia se retire'. Además, comenzó a desarrollarse una fisura en el Occidente colectivo, que no puede sino preocupar a EEUU. En general, el objetivo estratégico actual de Washington es claro: contener a Rusia y luego pasar a China", concluyó.El 1 de marzo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, insistió en acusar a China de planear dar 'apoyo letal' a Rusia, a pesar de que Pekín ya presentó la semana pasada un plan de paz para Ucrania, en el que llama al diálogo y la diplomacia entre las partes.Desde que el pasado 24 de febrero China anunció que reforzaría sus relaciones con Rusia al mismo tiempo que presentó un plan de paz de 12 puntos, la Casa Blanca y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han acusado a Pekín de planear el envío de ayuda militar a Moscú.

