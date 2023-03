https://sputniknews.lat/20230302/el-abece-sobre-la-nueva-y-polemica-reforma-electoral-de-mexico--1136386776.html

El abecé sobre la nueva y polémica reforma electoral de México

¿Qué leyes se modifican?La reforma modifica más de 400 artículos de las siguientes leyes:Y se expide:¿Cómo avanzó en el Congreso?La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 7 de diciembre con 261 votos a favor y 216 en contra, y por el Senado el pasado 22 de febrero con 72 votos a favor y 50 en contra.Eliminación de fideicomisos y menores sueldos de consejerosLa reforma señala que el Instituto Nacional Electoral (INE) —el órgano independiente que rige el sistema electoral mexicano— no puede destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos. Tampoco puede contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada, o esquemas similares de contratación."Queda prohibido al Instituto realizar erogaciones, reasignaciones o crear nuevos programas o proyectos con cargo a ahorros y economías de su Presupuesto que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este párrafo", señala la reforma. Sobre los sueldos de los consejeros electorales, la reforma señala que recibirán una remuneración adecuada, pero que no se podrá justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido el artículo 127 de la Constitución, que indica que ningún funcionario público debe ganar más que el Presidente de la República.De acuerdo con la página de transparencia del INE, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, tiene una percepción bruta anual de 2,4 millones de pesos (unos 132.400 dólares), es decir, que percibe poco más de 207.000 pesos mensuales (unos 11.400 dólares). En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador percibe un salario bruto mensual de 174,026 pesos (unos 9.600 dólares). Paridad de género y minoríasLa reforma ordena a los partidos políticos incluir en la postulación de sus candidaturas a diputaciones por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional), al menos 25 postulaciones de personas pertenecientes a una comunidad indígena, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes.También señala que los partidos políticos y coaliciones deberán respetar la paridad de género en las postulaciones a cargos de elección popular. En el caso de titulares de órganos ejecutivos de las entidades federativas, los partidos y coaliciones, en ejercicio de su autodeterminación, garantizarán que el 50% de sus postulaciones correspondan a cada género.Podrán ejercer el voto desde su domicilio las personas que se encuentren en estado de postración de forma permanente derivado de alguna discapacidad certificada médicamente. Para tal efecto, ordena un mecanismo previo a la jornada electoral que permita el ejercicio del voto de dichas personas ciudadanas.Elecciones y resultadosLas elecciones locales ordinarias en las que se elijan titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas, así como integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías en los municipios y demarcaciones territoriales, se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda.También se contempla la suspensión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), creado para dar una estimación de los resultados de los comicios. En su lugar, se pretende iniciar el cómputo oficial de los votos el mismo día de la elección, al cierre de las casillas.Cambios en la estructura del INELa modificación al artículo 50 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que el titular de la Secretaría Ejecutiva del INE durará en el cargo seis años y podrá ser reelecta por única ocasión por un periodo de tres años. Esto deja fuera automáticamente a Edmundo Jacobo Molina, considerado como la mano derecha del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y quien ha ostentado el puesto desde 2008.La reforma reduce el número de juntas distritales de 300 a 260. En caso de elecciones presidenciales, estas podrán aumentar a su cifra anterior, es decir, 300.También baja al mínimo el Servicio Profesional Electoral. Según consejeros electorales, esto implicará que al menos 2.175 empleados del Servicio Profesional serán despedidos, cuando las juntas distritales pasen de permanentes a temporales. Esto representa el 84,6% de las plazas.Voto para mexicanos en el extranjeroPermite que los mexicanos en otros países voten con su pasaporte o su matrícula consular y su incorporación al Padrón Electoral se podrá hacer solo con la presentación del pasaporte y el registro de firma y huellas dactilares.El reclamo de la oposiciónEn noviembre del 2022 y el 26 de febrero de este año, miles de ciudadanos marcharon por las calles de la Ciudad de México bajo la consigna "El INE no se toca" en rechazo a la reforma electoral impulsada por el Gobierno de López Obrador. Los opositores de los cambios señalan que erosionan la autonomía y la capacidad del INE y ponen en riesgo la viabilidad de celebrar elecciones libres en México.Lo que viene: una batalla en la CortePartidos políticos y otros organismos ciudadanos han dicho que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intentar revertir la reforma aprobada por ambas Cámaras del Congreso, mediante acciones de inconstitucionalidad.En abril, el Consejo General del INE deberá exponer qué normas deberán modificarse para armonizarlas con la reforma, previo al proceso electoral del 2024.

