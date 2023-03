https://sputniknews.lat/20230302/el-efecto-tesla-en-mexico-mas-empleos-menos-agua-y-politicos-beneficiados-1136341123.html

El efecto Tesla en México: más empleos, menos agua y políticos beneficiados

El efecto Tesla en México: más empleos, menos agua y políticos beneficiados

La planta de Tesla en México es una realidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la instalación de la fábrica en el norte del país, a pesar de... 02.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-02T15:00+0000

2023-03-02T15:00+0000

2023-03-02T15:00+0000

elon musk

medioambiente

andrés manuel lópez obrador

nuevo león

monterrey

tesla

méxico

economía

💬 opinión y análisis

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/01/1136340753_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7ec6d9bd652e17ea40e2b9b0131cc22a.jpg

La razón era la escasez de agua que afecta a esa región, conocida por su fuerte desarrollo industrial. Por ello, el mandatario ofreció que la sede de la compañía estuviera en el sureste, donde las condiciones ambientales son mejores.Sin embargo, el 28 de febrero, y tras sostener una reunión virtual con Elon Musk un día antes, López Obrador anunció que el proyecto se realizará en Santa Catarina, que forma parte de Monterrey, una de las ciudades más importantes e industrializadas del país.Uno de los planes para resarcir el impacto, señaló, es utilizando agua reciclada en el proceso de fabricación de automóviles.El anuncio fue celebrado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien escribió en Twitter (también propiedad del multimillonario estadounidense): "El hombre más rico del planeta confió en Nuevo León, México, para su nueva giga factoría y su vehículo de nueva generación. El futuro es brillante. Gracias, Elon Musk". La crítica ambientalista a TeslaLópez Obrador, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) y organizaciones no gubernamentales han hecho énfasis en la escasez del agua que prevalece en el país, especialmente en los estados del norte de México.En su reporte más reciente, retomado por el mandatario mexicano el 20 de febrero cuando comentó que Tesla estaba interesada en invertir en el país, se observa la carencia de este recurso natural.Dada la situación, la dependencia prohibió, por decreto presidencial, la extracción de agua tanto en nuevos pozos como mayores volúmenes a las empresas que ya tienen concesionado este recurso en el lugar.A esto se suma la temporada de bajas lluvias en el país, que ya está documentado tanto por la Comisión como por Agua y Drenaje de Monterrey, en el caso de Nuevo León. En esta región, la crisis por falta de precipitaciones, que en un tiempo regular tienen un promedio de 600 milímetros anuales, ocurre cada ocho a 15 años.Por esta razón, ambientalistas rechazan la instalación de la planta en Nuevo León, debido a las afectaciones que puede traer no solo para la población, sino para el ecosistema.El experto afirmó que Santa Catarina es uno de los municipios neoleoneses con mayor explotación de mantos acuíferos. Además, a eso se suma que no está garantizado el abasto de agua en Nuevo León para los próximos cinco años.Aunque López Obrador afirma que la compañía de Elon Musk usará este tipo de líquido, el experto apuntó que eso puede ser falso ya que, en la gigafábrica de Alemania, detuvieron operaciones durante año y medio por no contar con autorización para extraer grandes volúmenes de agua del subsuelo."Aquí queda en evidencia que Tesla sí utiliza agua del subsuelo porque necesita requiere forzosamente agua dulce y limpia para sus procesos", mencionó.En este mismo sentido, Mónica Olvera, directora de Cambio Sistémico de la organización Cántaro Azul, precisó para este medio que la llegada de la planta no solo generará problemas, sino que ya existe una situación compleja en el estado. "Es importante recordar que el año pasado, la población de Nuevo León sufrió por la escasez del agua durante varios meses; solamente se surtía por tandas en la madrugada. Sin embargo, la industria continuaba en producción. No estamos pensando en que vaya a traer solo más problemas, sino que ya hay un problema", expuso. Una cuestión política y empresarialEl líder de Frente Nuevo León consideró que la insistencia de que la planta de Tesla esté en Nuevo León responde a intereses políticos."Es evidente que [García] quiere utilizar [este proyecto], al igual que como lo hizo el exgobernador Rodrigo Medina (2009-2015) con la armadora de KIA, que se instaló en Pesquería, Nuevo León (…). La percepción del ciudadano hacia la figura del [político] es pésima. Ya perdió toda credibilidad y el bono democrático con el que ganó; la gente se está haciendo muy crítica y [esta inversión] la ve como un ‘salvavidas’", destacó.Mientras que la experta ponderó que las principales beneficiarias son las grandes empresas, especialmente las dedicadas a la industria automotriz.Su situación se ha acentuado tras la firma tanto del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) como el pacto entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que ha sido analizado previamente por la sede de Oxfam en el país y el Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); está en la investigación titulada "Captura política, grandes concentraciones y control de agua en México". "Se ha visto que varias de las concesiones que tenían o [con las que cuentan] de agua estas automotrices, realmente no están bien vigilada. No se sabe de qué extraen ciertas cantidades de agua, pero no se puede asegurar que sea solo esa [porción de] agua; hay mucho más [del recurso] involucrado (…). El beneficio sigue siendo realmente para los grandes capitalistas y, en este caso, para uno de los hombres más ricos del mundo", puntualizó.Las consecuenciasAcerca de las consecuencias, Olvera señaló que profundizará la desigualdad para que la población cuente con acceso a este servicio."Existe una situación de desigualdad, no en torno al acceso al agua, sino al contar con [un recurso] de calidad para la población y de manera suficiente, pues no se ha solventado. Consideramos [que la instalación de Tesla] puede profundizar este contexto", dijo.Aunado a ello, las repercusiones medioambientales pueden afectar a la región.De acuerdo con la experta, este tipo de situaciones nacen porque no se ha tomado el tema del agua como un aspecto serio y delicado, donde no solo es un insumo, sino un eje de transformación social.¿Qué significa para la industria automotriz?Desde la perspectiva de la economía, la llegada de la fábrica de Tesla a Nuevo León significa, según Pedro Tello Villagrán, consultor en la materia, la posibilidad de que México esté a la vanguardia en el sector automotor."Tesla es la empresa líder en la producción de automóviles eléctricos. Está en la punta de la ola del desarrollo de la industria automotriz a nivel mundial. Cualquier país estaría más que interesado por atraer a su territorio una inversión de la magnitud de la que estaría dispuesta a hacer esta empresa, para instalar una planta que le permita a esa nación sumarse a la cresta de ola tecnológica en el sector y convertirse en uno de los proveedores más importantes del mercado [global de este tema] con impacto tecnológico", refirió en entrevista para MVS.En este tenor, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) calificó como positiva la llegada de la planta de la firma de Musk al país."Se suma a inversiones importantes de empresas asociadas a la AMIA que están apostando a nuestro país para la nueva etapa de la industria automotriz. Esto confirma la importancia de impulsar una política pública integral que promueva la electromovilidad y nuevas tecnologías como agenda estratégica para mantener a México como una potencia automotriz. Por ello, la [agrupación] reitera su disposición a colaborar con el gobierno mexicano en esta política integral", expuso en un comunicado.En entrevista para Sputnik, Gerardo Gómez, director general de JD Power en México, consideró que el arribo de la empresa de Musk al país es importante debido a su cercanía con estados Unidos."Es un punto clave, un hub que surta a Norteamérica (…). Era un paso natural para crear y vender sus productos. Recordemos que 80% de la producción [automotriz] mexicana se va a EEUU", expuso.Para el especialista en el sector automotor, no importaba dónde se colocara la fábrica porque, de cualquier manera, funcionará debido a que se elegirían zonas estratégicas.Competitividad y ventajasEl consultor declaró a MVS que uno de los retos que enfrentarán las compañías de la industria automotriz en el país es estar a la vanguardia, como lo hace Tesla."A México le conviene empezar tan pronto como sea posible para no quedarnos rezagados y produciendo automóviles de combustión interna que, paulatinamente, sean desplazados por esta nueva generación de [vehículos]", consideró Tello Villagrán.Acerca de este tema, Gómez hizo énfasis en que todas las marcas son competitivas, pero que Tesla "ayudará a que, en tecnología, todas vayan hacia arriba. Veremos si la calidad de los productos [de la compañía de Musk] se mantiene".El especialista de JD Power precisó que, sumado a esto, hay ventajas como una mayor posibilidad de hacer vehículos eléctricos en beneficio de la población y el uso de las herramientas para cuidar el agua, esto por la polémica por este líquido."Nosotros no somos expertos; el presidente [López Obrador] y el gobernador [García] estarán mucho más informados. Pero consideramos que Tesla puede aportar la tecnología de punta para generar sistemas de recuperación de agua. Tanto Monterrey como todas las grandes ciudades de México tiene escasez [del recurso], por lo que también se deben buscar legislaciones para protegerlo", reflexionó.A largo plazo, agregó, la presencia de Tesla en México es capaz de abonar a las energías renovables y no renovables, esto tomando en cuenta cuestiones relacionadas con el tema y aún más con la posible llegada de una fábrica de baterías a Hidalgo, cuestión que el presidente mexicano abordó en su conferencia de 1 de marzo."Hay que revisar los residuos y tener una visión más incluyente de lo que se necesita, por ejemplo, revisar regulaciones y hacia dónde van los desechos porque debe llevar un proceso adecuado. No se pueden tirar en cualquier sitio", indicó Gómez.Creación de empleos: otro punto a tratarTello Villagrán agregó que este plan representará para el país la creación de puestos de trabajo especializados, con sueldos por encima de lo que prevalece en la industria de los automóviles en el país; cadenas para desarrollar pequeñas y medianas empresas (pymes) que se puedan convertir en proveedores eficientes de Tesla; pago de impuestos tanto para el gobierno local como el federal; impulso para el comercio, vivienda y mejora en la calidad de vida de quienes laboren con la empresa y la llegada a México de tecnología de punta en la industria automotriz.En su opinión, el líder en México de JD Power estimó que la fábrica contará con mano de obra calificada y con los mismos niveles de calidad que en naciones como Canadá, pero que, antes de que se instale, debe ajustar todos sus parámetros a lo que dicta la Ley Federal del Trabajo (LFT)."Hasta que no esté la planta [lista], cantaremos victoria", subrayó.No obstante, esto contrasta con lo mencionado por Olvera y Covarrubias, quienes consideran que la fábrica de Tesla en Nuevo León no necesariamente generará más empleos."Regularmente hablan de los empleos, especialmente los directos. Estos suelen ser de muy baja calidad y, en este tipo de proyectos, está visto que muchas veces no son para la gente de México, ya que traen a sus equipos desde otras partes del mundo", refirió la directora de Cambio Sistémico de Cántaro Azul.Mientras que el experto añadió que "los salarios son precarios. Se le engaña a la población diciendo que las fuentes de empleo serán numerosas y bien pagadas, pero hay mucho abuso por parte de las industrias manufactureras del país".

https://sputniknews.lat/20230228/amlo-anuncia-que-si-habra-planta-de-tesla-en-mexico-y-estara-en-nuevo-leon--1136296555.html

https://sputniknews.lat/20230223/falta-de-agua-interes-politico-amlo-por-que-hay-tanta-polemica-sobre-tesla-en-mexico-1136110713.html

https://sputniknews.lat/20230220/amlo-da-la-bienvenida-a-tesla-y-elon-musk-pero-con-una-condicion-1136015964.html

https://sputniknews.lat/20221201/tesla-retira-mas-de-435000-automoviles-en-china-por-problemas-de-software-1133065734.html

https://sputniknews.lat/20221114/musk-supera-con-dificultades-problemas-de-tesla-por-cadenas-de-suministro-interrumpidas-1132403538.html

https://sputniknews.lat/20220429/el-plan-de-mexico-para-crear-medio-millon-de-empleos-en-poco-tiempo--1124966461.html

nuevo león

monterrey

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/18/1136172115_0:165:951:1115_100x100_80_0_0_f6f83c9335f3e2c4be7bf8c40b435df4.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/18/1136172115_0:165:951:1115_100x100_80_0_0_f6f83c9335f3e2c4be7bf8c40b435df4.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/18/1136172115_0:165:951:1115_100x100_80_0_0_f6f83c9335f3e2c4be7bf8c40b435df4.jpg

elon musk, medioambiente, andrés manuel lópez obrador, nuevo león, monterrey, tesla, méxico, 💬 opinión y análisis, 🏛️ compañías