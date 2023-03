https://sputniknews.lat/20230302/europa-busca-desesperadamente-los-tanques-que-le-prometio-a-ucrania-1136384207.html

Europa busca desesperadamente los tanques que le prometió a Ucrania

Europa busca desesperadamente los tanques que le prometió a Ucrania

En enero y febrero de este año muchos de los países europeos, principalmente miembros de la OTAN, hicieron promesas ambiciosas de suministrar aproximadamente... 02.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-02T17:40+0000

2023-03-02T17:40+0000

2023-03-02T17:40+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

🛡️ zonas de conflicto

leopard 2

tanques

carros de combate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/02/1136383939_0:274:3073:2002_1920x0_80_0_0_cd3a8b90b64d6585541e4e40a0ef0e2a.jpg

En palabras de los columnistas de The New York Times, los problemas con el suministro de estas máquinas puso en evidencia lo poco preparados que están realmente los Ejércitos europeos. De hecho, algunas de las naciones descubrieron que sus tanques en realidad no están operativos y les faltan piezas de repuesto.Al mismo tiempo, en otros países los líderes políticos se toparon con la resistencia de los militares, destaca el medio.De tal modo, el centenar de tanques se convirtió en apenas 62 unidades, lo que equivale a solo dos batallones de tanques Leopard 2. Pero allí no termina la ironía para Alemania, que es el fabricante original de todos estos carros de combate.Durante semanas los líderes políticos de otros países acusaban a Berlín de estar retrasando las entregas al no proporcionar su autorización oficial para la reexportación de los Leopard 2 a Ucrania. De hecho, Polonia incluso había declarado que enviaría a sus felinos de combate a Kiev incluso sin la autorización alemana.Sin embargo, cuando Berlín dio el visto bueno al envío de sus tanques a Ucrania, las promesas que se hicieron desde otros países empezaron a desvanecerse, mientras que algunos miembros de la Alianza cambiaron de parecer al respecto.Un ejemplo de ello fue Finlandia, donde muchos de los parlamentarios instaban que Alemania permitiese el envío de los tanques a Ucrania, pero cuando este permiso se concedió, el país nórdico optó por suministrar solo tres vehículos de desminado. Eso, teniendo en su Ejército 200 unidades de tanques Leopard 2.Otro ejemplo se dio en los Países Bajos y Dinamarca que supuestamente enviaron una solicitud para que Alemania les autorice la compra de sus carros de combate, que actualmente son alquilados por estos dos países. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa alemán aseguraron que no recibieron solicitud alguna. Al final, tras un tira y afloja, se dio a conocer que estos dos países se limitarán a pagar por la restauración y el envío a Ucrania de los antiguos Leopard 1 que están conservados en las instalaciones de Rheinmetall, el fabricante alemán de carros de combate.A fecha de hoy, los mayores suministradores para Kiev serán Alemania y Polonia, con 18 y 14 vehículos respectivamente. España aumentó sus pronósticos de "entre 4 y 6" a hasta 10 Leopard 2 que se enviarán a Ucrania.El medio también destaca que en privado muchos de los funcionarios europeos, incluidos los alemanes, involucrados dicen que no es cuestión de voluntad sino del hecho de que "se han llevado una sorpresa desagradable" al ver lo difícil que es enviar los tanques.Los problemas con el número de carros de combate en condiciones operativas podrían ser un indicio de que lo mismo está ocurriendo con los demás tipos de equipos en los Ejércitos europeos, indicó el analista de defensa del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores Ulrike Franke.En lo que se refiere a los carros de combate más antiguos, los Leopard 1, también hay muchos problemas que los políticos no se esperaban. Así, los Países Bajos, Dinamarca y Alemania se han comprometido a reacondicionar 150 unidades para finales de este año.Sin embargo, el medio destaca que los militares alemanes se vieron forzados a buscar tripulaciones retiradas del Leopard 1 para capacitar a los tanquistas ucranianos. Lo que ocurre es que dichas máquinas fueron retiradas del servicio hace tantos años que ahora ya no quedan militares que estén al tanto de cómo manejar estos tanques.

https://sputniknews.lat/20230216/alemania-expone-el-fiasco-de-la-alianza-de-tanques-prometida-por-occidente-a-ucrania-1135836744.html

https://sputniknews.lat/20230301/el-ejercito-aleman-se-enfrenta-a-una-escasez-de-equipo-frente-a-las-prometidas-entregas-a-kiev-1136253579.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, leopard 2, tanques, carros de combate