"Machu pichu de mierda": dos españolas ebrias agreden a una venezolana | | Videos

"Eres mierda machu pichu". Ese fue el insulto que dos españolas lanzaron en varias ocasiones contra una mujer venezolana con la que chocaron por conducir un... 02.03.2023, Sputnik Mundo

Los hechos ocurrieron en Rojales, en el municipio español de Alicante, cuando dos mujeres conducían en sentido contrario hasta encontrarse con una pareja originaria de Suramérica.Ambas mujeres comenzaron a insultar a la pareja, principalmente a la mujer, a quien de manera despectiva se refirieron como "una indígena machu pichu", según se aprecia en un video que ya se ha vuelto tendencia en las redes sociales. La mujer venezolana agredida, identificada como Adriana González, comenzó a grabar mientras llegaba la Policía. En el material difundido se escucha a ambas europeas decirle a la latinoamericana ofensas como "subnormal", "una india, una mierda, una basura" y una "machu pichu de mierda". Además, las agresoras hacen énfasis en que ellas tienen ojos de color azul.Posteriormente, mientras esperaban a las autoridades, una de las mujeres agredió a Adriana González, ataques que quedaron registrados en fotografías y videos. Luego del ataque, González publicó un video en el que explicó que lleva más de ocho años viviendo en España y relató las agresiones que sufrió la noche anterior.Agregó que, además del proceso por conducir en estado de ebriedad y en sentido contrario, González informó que presentará una denuncia por agresión y por delito de odio."Si hace una semana me hubieran dicho que esto iba a pasar, no lo hubiera creído, pero sucede. Estoy segura de que muchas otras personas pueden haber sufrido un ataque similar al mío y no haber podido reaccionar como yo, coger una cámara y grabarlo para tener pruebas de que esto sucede en el siglo XXI", aseguró Adriana González.

