Rusia consigue importar chips a pesar de las sanciones occidentales

Un año después del conflicto en Ucrania, Rusia ha logrado sortear también las sanciones a las importaciones de chips y semiconductores. Esto a pesar de que... 02.03.2023, Sputnik Mundo

A finales del 2022, Rusia logró restaurar el volumen mensual promedio de importaciones de chips y componentes electrónicos al nivel del año 2021, a pesar de las sanciones aplicadas sobre este sector tecnológico, sugieren datos publicados por The Wall Street Journal. Las importaciones rusas de componentes electrónicos, fueron incluso mayores que antes del conflicto en Ucrania, como lo señala Matthew Klein, economista estadounidense y experto en sanciones, quien añade que las exportaciones hacia Rusia comenzaron a recuperarse desde mediados del 2022.Las empresas chinas suministran ahora la mayoría de los autos, smartphones, ordenadores, pero también equipos pesados como maquinaria de construcción y camiones. Sin embargo, los chips electrónicos son probablemente los más importantes desde la perspectiva rusa. China suministró semiconductores por un valor de 179 millones de dólares en 2022, frente a los 74 millones de dólares en 2021, como indican los datos aduaneros chinos.Rusia se convirtió en el país más sancionado de la historia, con sanciones diseñadas para dañar la economía y el potencial tecnológico de Moscú. Lo que es más, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, anunció que las prohibiciones de suministro de productos electrónicos debían paralizar la industria armamentística rusa.No obstante, los datos demuestran que eso no ha sucedido. Rusia ha logrado sortear las sanciones del sector tecnológico, a pesar de que a finales de marzo de 2022 Joe Biden, presidente de EEUU, proclamó que Rusia regresaría a los niveles del siglo XIX debido al conflicto ucraniano.En septiembre de ese mismo año, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, añadió por su cuenta que la industria rusa estaba en ruinas: "el Ejército ruso utiliza chips de lavavajillas y frigoríficos para reparar sus equipos militares, porque ya no había semiconductores".Claramente, los argumentos y discursos han caído por su propio peso, Rusia ha resistido el impacto de las sanciones ilegales impuestas por Occidente y tanto la economía como la industria rusa siguen en pie, mientras que países, como los miembros de la UE, continúan atentando contra su propia estabilidad y la de sus habitantes con cada nuevo paquete de restricciones.

