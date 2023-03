https://sputniknews.lat/20230302/scholz-alemania-debe-organizar-la-fabricacion-en-cadena-de-armas-y-municiones-1136389445.html

Scholz: Alemania debe organizar la fabricación en cadena de armas y municiones

Scholz: Alemania debe organizar la fabricación en cadena de armas y municiones

BERLLIN (Sputnik) — Alemania debe organizar la fabricación masiva e ininterrumpida de armas, para garantizar la paz y la libertad en Europa, declaró el... 02.03.2023

Alemania podrá crear una base industrial para hacer su aporte a "la defensa de la libertad y la paz en Europa", intención vinculada con las conclusiones hechas del año pasado, que marcó una nueva época con el inicio del conflicto en Ucrania, señaló Scholz. Anteriormente, la revista Der Spiegel, al referirse a ese documento que se presentará a debate en la Comisión Europea, comunicó que fue elaborado un plan de aumento de la fabricación de municiones, en particular del calibre de 155 milímetros, estándar en la OTAN. Se planea seguir aumentando los suministros de material militar a Ucrania y ampliar los arsenales de las tropas de la OTAN. El periódico The Financial Times, al referirse a fuentes anónimas, comunicó al mismo tiempo que de estallar una guerra, las armas se agotarían en Alemania en días contados y que para llenar los arsenales se necesitan unos 20.000 millones de euros. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, reconoció hace poco que Alemania, actualmente, no tiene ejército capaz de defenderla, puesto que el Bundeswehr (FFAA) tiene una base material floja y escaso personal. Rusia, anteriormente, envió a todos los países, incluido Estados Unidos, una nota vinculada con los suministros de armas a Ucrania. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluya armas destinadas a Kiev se convertirá en blanco legítimo para las tropas de Rusia. La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN, al suministrar armas a Ucrania, "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que dar armas a Ucrania tendrá un efecto negativo. Lavrov dijo que EEUU y la OTAN toman parte directa en el conflicto en Ucrania, "tanto al suministrarle armas como al adiestra sus soldados (...) en los territorios del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países".

