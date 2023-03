https://sputniknews.lat/20230302/scholz-asegura-que-alemania-ya-preparo-a-mas-de-3000-soldados-ucranianos-1136374176.html

Scholz asegura que Alemania ya preparó a más de 3.000 soldados ucranianos

Scholz asegura que Alemania ya preparó a más de 3.000 soldados ucranianos

BERLÍN (Sputnik) — Alemania entrenó a más de 3.000 soldados ucranianos, y pronto llegarán otros 1.000 para pasar esa preparación, aseguró el canciller germano... 02.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-02T12:20+0000

2023-03-02T12:20+0000

2023-03-02T12:20+0000

defensa

alemania

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

olaf scholz

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0c/1133463144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6b934ce6ce6822b09e78e7ede17ceba.jpg

Según el canciller alemán, resulta imposible lograr la paz en el conflicto en Ucrania mediante exigencias de suspender el suministro de armas. Scholz subrayó que no puede haber y no habrá una solución pacífica que no tenga en cuenta el enfoque de Ucrania. El político subrayó que Alemania se adhiere a la posición del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre las negociaciones de paz. Al mencionar la iniciativa de paz de China, el político germano instó a Pekín a influir en Moscú para que retire sus tropas de Ucrania. Anteriormente, en la capital de Alemania se realizó una manifestación a gran escala por la paz y en contra de una mayor escalada del conflicto mediante el suministro de armas a Ucrania. En la protesta convocada por la diputada izquierdista Sahra Wagenknecht participaron decenas de miles de personas que están en contra del aumento del del envío de armamento a Kiev. El 30 de septiembre del 2022, Zelenski afirmó que Kiev no negociará con Moscú, mientras Putin siga siendo presidente de Rusia. Sin embargo, en noviembre pasado, el mandatario ucraniano anunció que Kiev tiene su propio plan de paz de 10 puntos, entre los que están las garantías para la seguridad nuclear, alimentaria y energética, el canje de "personas detenidas" y la restauración de la integridad territorial de Ucrania. Más tarde, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró que Rusia mantiene la puerta abierta a negociar con Ucrania, tomando en consideración las circunstancias actuales.

https://sputniknews.lat/20230302/defensa-alemana-las-ffaa-no-podran-defender-el-pais-porque-nuestras-armas-salvan-vidas-en-ucrania-1136369030.html

alemania

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania, olaf scholz, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, europa