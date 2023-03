https://sputniknews.lat/20230303/borrell-excluir-a-rusia-del-g20-contradiria-el-multilateralismo-y-sus-otros-comentarios-polemicos-1136418708.html

Borrell: "Excluir a Rusia del G20 contradiría el multilateralismo" y sus otros comentarios polémicos

Borrell: "Excluir a Rusia del G20 contradiría el multilateralismo" y sus otros comentarios polémicos

La UE no suspende la membresía de Rusia en el G20 porque eso "contradice el multilateralismo", declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Sin embargo, lo cierto es que eso no impidió al Grupo de los Siete (G7) —que consiste únicamente de EEUU y sus aliados Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón у el Reino Unido— de excluir a Rusia en el 2014, tras el golpe de Estado en Ucrania. Esto es poco probable que suceda con el G20, ya que este grupo es más amplio e incluye a países que mantienen relaciones amistosas con Rusia, como Brasil, México, Argentina, China, la India, Turquía o Sudáfrica.No es la primera vez que Borrell resalta por declaraciones así de polémicas. Sputnik te resume los comentarios más expresivos de este político. La UE rompió su propio "tabú" enviando armas a Ucrania con fondos de apoyo a la pazEntonces, en sus palabras, preguntó a los representantes de la Unión Europea si el problema era que se trataba de armas letales, "¿es porque no estamos suministrando armas letales? Pues no las estamos suministrando porque no hay guerra. Y si hay guerra, necesitan armas letales, ¿no?".Agregó que al día siguiente, el FEAP, cuyo dinero se había utilizado anteriormente para subvencionar a los productores lácteos franceses y las autopistas polacas, estaba financiando el envío de armas para Ucrania para subvencionar la guerra contra Rusia.El alto representante para Asuntos Exteriores de la UE aseguró que ese momento supuso un gran avance, "ese tabú fue roto".La "gran diferencia" entre las entregas de armas a Rusia y UcraniaDurante su encuentro con el jefe de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino, Wang Yi, este le preguntó a Borrell por qué la UE amenaza a China con sanciones si envía armas a Rusia, mientras la propia UE sí que envía armas a Ucrania. Esto contradice sus palabras expresadas el pasado 20 de enero, cuando el alto representante para Asuntos Exteriores de la UE aseguró que Europa no es parte en el conflicto de Ucrania, a pesar de prestar apoyo militar a Kiev. "La UE no participa en la guerra de Ucrania. No somos [parte en ella], no queremos serlo", expresó Borrell. En respuesta, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó que los militares de la UE operan en Ucrania desde hace tiempo.La prohibición de los medios rusos en la UE "protege la libertad de expresión"En su opinión, la UE "debería ser más ambiciosa en este asunto, reforzando su capacidad de reacción".Sus palabras provocaron una reacción inmediata desde Moscú. La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, señaló que sus excusas contienen "matices de anormalidad". "Solíamos calificar tales acciones como manifestaciones de una dictadura liberal. Pero en las declaraciones de [Josep] Borrell adquirieron nuevos colores con matices de anormalidad", escribió la portavoz en su canal de Telegram.Europa es un "jardín" y el mundo que la rodea es una "jungla""Europa es un jardín, nosotros hemos creado este jardín (... )Todo [aquí] funciona, es la mejor combinación de libertad política, perspectiva económica y cohesión social (...) El resto del mundo no es realmente un jardín. La mayor parte del resto del mundo es una jungla. Y la jungla puede invadir el jardín", declaró el político el 13 de octubre de 2022 durante la inauguración de la Academia Diplomática Europea en la ciudad belga de Brujas.Además, expresó su convencimiento de que Europa debe compartir sus logros con el resto del mundo. Borrell preguntó si su discurso iba a ser retransmitido y, al recibir una respuesta afirmativa, instó a la audiencia a "quedarse en el jardín" pero a tener cuidado y tener en cuenta que "la jungla nos está escuchando", lo que provocó risas nerviosas entre el público.Dentro de unos días, el diplomático afirmó que su declaración sobre un "jardín" europeo "privilegiado" rodeado por la "jungla" del resto del mundo había sido sacada de contexto y malinterpretada. Subrayó que, por el contrario, estaba en contra de la idea de una "Europa como fortaleza", aislada de los problemas del resto del mundo, y abogó por un compromiso más profundo con el exterior. Lo único que hicieron los estadounidenses "fue matar a cuatro indios"Durante uno de sus discursos, cuando era ministro de Asuntos Exteriores de España (2018-2019), explicó que el mayor grado de integración política de EEUU por el hecho de que tienen un solo idioma y una historia corta. Añadió que la independencia de dicho país nació casi sin historia y que "lo único que hicieron fue matar a cuatro indios". En respuesta a estas palabras, la organización American Indian Movement calificó a Borrell de "racista".Un poco más tarde, el diplomático pidió disculpas por sus comentarios sobre la historia de Estados Unidos y los indios americanos, que suscitaron críticas en su contra. Aseguró que lo había dicho en el contexto de explicar que "construir una unión federal en EEUU era más fácil que en Europa" porque no había siglos de "guerras sangrientas entre las colonias como en el Viejo Mundo".

