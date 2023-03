https://sputniknews.lat/20230303/eeuu-quiere-que-china-brinde-ayuda-militar-a-ucrania-pese-a-la-postura-pacifica-de-pekin-1136445944.html

EEUU quiere que China brinde ayuda militar a Ucrania pese a la postura pacífica de Pekín

EEUU quiere que China brinde ayuda militar a Ucrania pese a la postura pacífica de Pekín

Aunque la República Popular China ha dicho que no está a favor del envío de armas a Europa del Este, Washington insiste en ver al Gobierno de Xi Jinping... 03.03.2023, Sputnik Mundo

La Administración Biden desearía que Pekín tome las medidas necesarias para intervenir a favor de Ucrania en contra de la operación militar especial rusa, aseguró el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.La postura de Estados Unidos hacia China sigue siendo bélica pese a que el país asiático ya manifestó cuál es su postura oficial sobre el conflicto entre Kiev y Moscú: la conciliación de las partes, el diálogo inmediato y la condena de la formación de bloques militares. "Hay que abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. La seguridad de un país no puede verse comprometida a expensas de la seguridad de otros, y la seguridad regional no puede garantizarse reforzando, o incluso ampliando, los bloques militares", advirtió el Gobierno chino en un comunicado publicado el 24 de febrero pasado. Desde el comienzo de la operación militar especial de Rusia en suelo ucraniano, Pekín ha dicho que el cese de las hostilidades no se logrará avivando el fuego en esa región con el envío de armas o con enfrentamientos bélicos. Además, China fue muy puntual al advertir que "las armas nucleares no deben utilizarse y la guerra nuclear no debe librarse". De hecho, el país asiático ha reiterado en varias ocasiones que no seguirá ciegamente las ideas o estrategias de otras naciones sobre el conflicto en Ucrania. "China, como un Estado grande, tiene su política exterior independiente y no seguirá ciegamente las posiciones ni líneas elaboradas por otros. Para China no sería muy racional elegir en el asunto ucraniano una posición idéntica a la mantenida por la Unión Europea", dijo el embajador de China ante la Unión Europea (UE), Fu Cong. Frente a esa postura, Washington y la OTAN insisten en que Pekín podría suministrar armas letales a Moscú e incluso el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió que sancionarían a empresas y personas en caso de que el gigante asiático brinde apoyo armamentístico a Rusia.

