El canciller de Estonia lamenta que Ucrania no pueda recibir armas nucleares

El canciller de Estonia lamenta que Ucrania no pueda recibir armas nucleares

La única garantía de seguridad viable para Ucrania, además de la membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sería darle armas... 03.03.2023, Sputnik Mundo

"Honestamente, la única garantía, excepto [la membresía en] la OTAN, sería entregar armas nucleares a Ucrania", dijo Reinsalu a Newsweek.Además, calificó este escenario de imposible e indeseable, según lo citado por el semanario, y agregó que "este es un comentario académico en el contexto de estas propuestas, sobre qué garantías serían prácticamente entregadas y cuáles no".El principal diplomático estonio argumentó que la OTAN no debería ignorar la petición de Kiev de adherirse a la alianza atlántica ni ofrecerle modalidades alternativas de protección en lugar de una membresía actual, parecida al Memorando de Budapest, ya que convertiría a Ucrania en una "zona gris" donde sería necesario enviar armas cada vez más devastadoras.En 1994, Ucrania, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido firmaron el Memorando de Budapest que garantiza la seguridad a Ucrania tras su adhesión al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, en calidad de país no poseedor de estas armas. El país de Europa del Este, que había heredado un considerable arsenal nuclear tras la desintegración de la Unión Soviética, se comprometió a destruir dicho armamento.Sin embargo, en febrero de 2022, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció en la Conferencia de Seguridad de Múnich que iniciaría consultas en virtud del Memorando de Budapest y señaló que Kiev podría revocar su estatus de país no poseedor de armas nucleares. Unos días después de esas declaraciones, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, lanzó la operación militar especial rusa en Ucrania.El 28 de febrero, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó la adhesión de Ucrania al bloque militar liderado por Estados Unidos como una "perspectiva remota".El país de Europa del Este renunció a su estatus de país no alineado en diciembre de 2014, con el objetivo de iniciar su proceso para convertirse en socio de la Alianza. En junio de 2016, Ucrania anunció el eventual ingreso en el bloque militar como un objetivo de su política exterior. Además, en 2019, el Parlamento ucraniano aprobó enmiendas constitucionales que consagran el propósito de incorporarse a la Unión Europea y a la OTAN.

