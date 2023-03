https://sputniknews.lat/20230303/japon-prepara-proyecto-para-la-creacion-de-drones-de-largo-alcance-con-apoyo-estadounidense-1136436342.html

Japón prepara proyecto para la creación de drones de largo alcance con apoyo estadounidense

Japón prepara proyecto para la creación de drones de largo alcance con apoyo estadounidense

La Armada japonesa se está embarcando en un proyecto para un avión de reconocimiento no tripulado de altitud media y largo alcance. El socio de la iniciativa... 03.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-03T21:00+0000

2023-03-03T21:00+0000

2023-03-03T21:00+0000

japón

afganistán

siria

general atomics aeronautical systems, inc. (ga‑asi)

sputnik (medio de comunicación)

mq-9 reaper

p-3 orion

ejército rojo japonés

sputnik explica

🛡️ industria militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/0b/09/1118039668_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f7d5634678f41dd3ad6a8c232c5d2cee.jpg

El MQ-9 Reaper es uno de los drones multifuncionales más utilizados del mundo que ya ha combatido en Afganistán, Irak, Siria y Yemen. Al aparato se le atribuye la eliminación del general de división Qassem Suleimani, comandante de las Fuerzas Especiales Al-Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, el 3 de enero de 2020.La mayoría de las versiones terrestres de este vehículo aéreo no tripulado se han utilizado en combate. Pero también existe una variante naval que fue creado para participar en la competencia de la Armada de EEUU sobre un avión naval no tripulado capaz de ser lanzado desde portaaviones. General Atomics Aeronautical Systems, Inc. presentó una versión mejorada del MQ-9 con mayor capacidad de combustible y radar marítimo, sin embargo, fue otra empresa, la Northrop Grumman RQ-4N, quien ganó el concurso.A pesar del fracaso, la versión naval del MQ-9 SeaGuardian fue utilizada por otras entidades, por ejemplo, la protección aduanera, fronteriza y costera de Estados Unidos.Esta versión de la nave no tripulada puede permanecer en el aire durante 18 horas y realizar patrullas en un radio de 2.200 kilómetros. El radar de alta resolución puede detectar e identificar buques, embarcaciones y personas en la superficie del mar. Además, en 2020 se realizaron pruebas con boyas hidroacústicas de inmersión, permitiendo el seguimiento del ruido submarino.¿Por qué un dron con sistema antisubmarino para la Guardia Costera?En ocasiones, la Guardia Costera estadounidense persigue submarinos en los que los narcotraficantes transportan grandes cantidades de droga. En 2016, por ejemplo, la Guardia Costera estadounidense incautó un submarino cargado de droga a 300 millas al oeste de Panamá con 6 toneladas de cocaína a bordo.En 2017, se incautó frente a las costas de Texas un submarino cargado de 4,1 toneladas de cocaína. Por lo que la Guardia Costera lleva a cabo este tipo de operaciones continuamente.Los submarinos de drogas pequeños, rápidos y camuflados son muy difíciles de detectar desde una lancha patrullera. Necesitamos instrumentos del arsenal de la guerra antisubmarina. Dado que el avión antisubmarino P-3 Orion es un lujo inasequible para los guardacostas estadounidenses, he ahí el interés por medios más asequibles. La Guardia Costera norteamericana ha desarrollado un versátil vehículo aéreo marítimo no tripulado, que también interesa a las armadas de otros países, en particular Japón.Fotografía y reconocimientoLa Guardia Costera japonesa recibió su primer MQ-9 SeaGuardian en octubre de 2022. Se encuentra en la base aérea de Hachinohe, en la prefectura de Aomori. Al parecer, la exitosa experiencia de operar un dron marítimo ha impulsado a la Armada japonesa a lanzar su propio programa para desarrollar una versión naval.Reconocimiento y ataqueEstá equipado con cuatro misiles aire-tierra AGM-114 Hellfire, dos bombas guiadas por láser GBU-12 Paveway II o dos bombas aéreas de precisión GBU-38 JDAM y misiles aire-aire AIM-9X. Los aviones no tripulados pueden atacar vehículos terrestres blindados, fortificaciones de campaña, buques patrulla y objetivos aéreos. Para un combate naval de envergadura, un avión no tripulado está débilmente armado, pero un impacto preciso de una bomba aérea de alta precisión bien podría dañar gravemente o inutilizar una corbeta, una fragata o incluso un destructor. Su capacidad de reconocimiento y ataque es la más adecuada para la tarea de encontrar y destruir lanchas de desembarco enemigas, varios grupos de reconocimiento de distracción, tanto en el mar como en el lugar de desembarco o cerca de él.Detección y ataqueUna forma muy eficaz de contrarrestar la inteligencia enemiga es su capacidad para contrarrestar submarinos del contrario.Este tipo de avión no tripulado es muy adecuado tanto para la Guardia Costera como para la Armada. Las aeronaves pueden ser idénticas, solo que con colores y marcas de identificación diferentes según los accesorios. Sin embargo, deben utilizarse con cuidado para no causar recelos en los países vecinos a cuyas aguas y espacio aéreo llegue el MQ-9.

https://sputniknews.lat/20230201/eeuu-ofrece-dos-drones-reaper-a-ucrania-por-1-pero-el-envio-costaria-10-millones-mas-1135255532.html

https://sputniknews.lat/20230108/nyt-una-investigacion-revela-que-un-dron-de-eeuu-mato-a-civiles-en-afganistan-durante-su-retirada-1134435177.html

japón

afganistán

siria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

japón, afganistán, siria, general atomics aeronautical systems, inc. (ga‑asi), sputnik (medio de comunicación), mq-9 reaper, p-3 orion, ejército rojo japonés, 🛡️ industria militar