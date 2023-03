https://sputniknews.lat/20230303/la-falsa-queja-del-reino-unido-sobre-el-acuerdo-foradori-duncan-sobre-las-malvinas-1136405850.html

La falsa queja del Reino Unido sobre el acuerdo Foradori-Duncan sobre las Malvinas

La falsa queja del Reino Unido sobre el acuerdo Foradori-Duncan sobre las Malvinas

03.03.2023

El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Santiago Cafiero, anunció el término del pacto firmado entre Carlos Foradori, vicecanciller durante la administración del expresidente Mauricio Macri (2015-20196) y Alan Duncan, secretario británico de Estado para Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Gobierno de la primera ministra, Theresa May (2016-2019).El Comunicado Conjunto, firmado el 13 de septiembre de 2016, contemplaba la posibilidad de que intereses británicos explotaran los recursos naturales y pesqueros de las Islas Malvinas.Mediante un comunicado público de Cancillería argentina, se informó "al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, conocido como 'Foradori-Duncan', y sus efectos, se dan por terminados", anunció la Cancillería argentina.El acuerdo, que manifestaba la profundización del desarrollo económico de ambas partes con relación al "comercio, pesca, navegación e hidrocarburos", es incompatible con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, "que recomienda a las dos partes que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen modificaciones unilaterales en la disputa de soberanía que mantienen ambos países sobre el archipiélago", observó el canciller Cafiero.Molestia británica y respuesta argentinaLa embajadora del Reino Unido en Buenos Aires, Kristy Hayes, expresó su molestia ante el comunicado de la Cancillería argentina y aseguró que se ha interrumpido "un acuerdo histórico" que, entre otras cosas, "puso en marcha el proceso de identificación de los caídos en las islas después de más de 30 años". Sin embargo, la respuesta argentina no se hizo esperar. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, respondió a la diplomática británica que "es lamentable que intente hacer pasar el proceso de identificación de caídos de Malvinas como parte de un Comunicado Conjunto".A su vez, Carmona agregó que el proceso de reconocimiento de personas caídas en combate "es una obligación de derecho internacional humanitario consagrada por un acuerdo que involucró al Reino Unido, Argentina y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)".Carmona añadió que "ese tipo de planteos develan la falta de voluntad de cumplir con el derecho internacional" y dijo que, en el marco de las obligaciones humanitarias, resulta "lamentable e inaceptable". Además, hizo un llamado a "no hacer de lo humanitario una moneda de cambio de otros intereses que deshumanizan los proyectos de identificación de caídos".

