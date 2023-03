https://sputniknews.lat/20230303/la-guerra-de-las-malvinas-como-inicio-del-quiebre-entre-america-latina-y-eeuu-1136425260.html

La Guerra de las Malvinas como inicio del quiebre entre América Latina y EEUU

La desconfianza hacia EEUU en América Latina no es un tema de ahora, se ha venido cocinando por décadas y revela la falta de credibilidad de la región con... 03.03.2023, Sputnik Mundo

La agenda internacional de marzo arrancó con reuniones del G20, grupo que reúne a las principales economías del mundo, en Nueva Delhi. Ahí quedó expuesta la dificultad de Washington para conseguir el apoyo del sur global para sus intereses geopolíticos.Las declaraciones conjuntas sobre el conflicto ucraniano comenzaron a incluir formulaciones como "hay otros puntos de vista y diferentes evaluaciones de la situación" y el nuevo paquete de sanciones salió sin el apoyo de los países en desarrollo. Esta dificultad, sumada a las decisiones de países como Brasil, Argentina y Colombia de no enviar armas al teatro de guerra ucraniano, está llevando a los medios estadounidenses a cuestionar el origen del escepticismo latinoamericano hacia Washington.Un punto de inflexión en las relaciones hemisféricasEn un artículo publicado en la revista estadounidense Foreign Policy, el exasesor especial del Departamento de Estado de EEUU, Antonio De Loera-Brust, sostiene que este resentimiento latinoamericano tiene sus bases en la Guerra de las Malvinas.Durante el conflicto militar entre 1982 y 1983, la Casa Blanca ofreció apoyo al Reino Unido a expensas de Argentina, dejando literalmente a su socio sudamericano a ver barcos.Según el estudiante de posdoctorado en historia política de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), Joao Cláudio Platenik Pitillo, la Guerra de las Malvinas fue un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas.La postura estadounidense frente al conflicto de las Malvinas tuvo un efecto negativo en Brasil, que en su momento reafirmó el derecho argentino sobre las islas y mantuvo la neutralidad a favor de su socio del sur."Incluso la dictadura brasileña se posiciona contra Washington en este contexto, indicando que no aceptaría ataques contra el territorio argentino ni contra su capital, Buenos Aires", señaló el experto.El historiador recuerda, sin embargo, que también hubo un fuerte resentimiento hacia Londres, ya que el imperialismo inglés dejó profundas heridas en la región.Según el profesor de Relaciones Internacionales de la UERJ, Paulo Velasco, la Guerra de las Malvinas representó un golpe a la confianza de los latinoamericanos en relación con una posible ayuda militar estadounidense.La narrativa de que los países del continente americano debían unirse en un pacto de defensa colectiva frente a potencias externas se había nutrido desde la década de 1930 y fue consagrada en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947."Las Malvinas fueron la evidencia de que el TIAR no sería utilizado para favorecer a un país latinoamericano", dijo Velasco al señalar que esto "solo cumplió el propósito de protección y defensa conjunta contra la URSS en favor de los EEUU, pero no para proteger a un país como Argentina en un conflicto contra una potencia extrarregional".El experto, sin embargo, cree que la frustración de la región con su vecino del norte es anterior al conflicto argentino y está esencialmente ligada a la falta de apoyo de la Casa Blanca al desarrollo económico.La actuación del Gobierno norteamericano en América Latina "siempre viene de una manera muy reactiva como la propuesta de la Alianza para el Progreso, que se hizo en respuesta a la Revolución Cubana".Frustración consensuadaSegún Velasco, la frustración histórica con Washington "no tiene color partidista" y afecta tanto a la izquierda como a la derecha latinoamericana.Apostando por una alianza con el entonces presidente norteamericano Donald Trump, el Gobierno de Bolsonaro aprobó reducciones arancelarias para que los productos estadounidenses accedan al mercado brasileño, pero Washington no les otorgó el mismo trato. La concesión de exención de visa para turistas estadounidenses para visitar Brasil tampoco fue correspondida por EEUU."De hecho, le ganamos muy poco a Trump. Si exprimimos esa naranja, no sale casi nada (…) Pero la verdad es que América Latina nunca ha sido y nunca será una de las prioridades de Washington, ya sea porque está en una órbita de influencia o porque no tiene nada que ofrecer en términos de ganancias e incluso desafíos y temores", puntualizó Velasco.La influencia de ChinaLa falta de propuestas contundentes para el financiamiento del desarrollo en la región favoreció la penetración de otras potencias económicas, dispuestas a involucrarse en proyectos de mediano y largo plazo.Sin embargo, hasta el momento, las propuestas innovadoras en el área del desarrollo no han sido presentadas por el país del norte. Iniciativas como la "Cumbre de las Américas" planteada por el presidente norteamericano, Joe Biden, en 2022 generaron malestar diplomático por la opción de Washington de excluir de la cita a varios países de la región.Además, la agenda ambiental es poco promocionada externamente por China, lo que le garantizaría a EEUU una ventaja diplomática."China adopta internamente la agenda ambiental, pero externamente no ofrece mecanismos de cooperación ambiental. Entonces, es precisamente aquí donde podemos ver algún cambio en la actitud de indiferencia y abandono de Washington con relación a la región", concluyó el experto.

