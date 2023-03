https://sputniknews.lat/20230303/la-historia-del-supermercado-de-la-familia-politica-de-messi-en-rosario-1136404358.html

La historia del supermercado de la familia política de Messi en Rosario

La historia del supermercado de la familia política de Messi en Rosario

La ciudad de Rosario no sale de su asombro ante el atentado con arma de fuego que sufrió el supermercado perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo... 03.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-03T13:20+0000

2023-03-03T13:20+0000

2023-03-03T13:22+0000

américa latina

argentina

rosario

sociedad

lionel messi

aníbal fernández

narcotráfico

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/02/1136404201_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b4ba9061f64a38c6a7c03bd72c1270ca.jpg

La familia Roccuzzo, la línea paterna de Antonela, esposa de Lionel Messi, fundó un almacén en el barrio hace más de cuatro décadas, en la zona oeste de la ciudad de Rosario (centro este).Con el paso de los años, el negocio familiar de los Roccuzzo fue creciendo, hasta llegar a nueve sucursales de las tiendas de conveniencia que la familia supo administrar en años anteriores.Durante la madrugada de este jueves 2 de marzo, alrededor de las 3.20 hora local (6.20 GMT), los sonidos de disparo de arma de fuego rompieron la quietud de la noche rosarina para atentar contra la primera sucursal del Supermercado Unico (sic).Si bien se pudo tratar de otro hecho delictual más, en una ciudad que ve crecer la violencia año tras año, esta vez se trató de una amenaza directa contra Lionel Messi, el astro del fútbol rosarino, argentino y mundial.Los perpetradores de los 14 disparos contra el supermercado dejaron un letrero que rezaba: "Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar", señala el mensaje intimidatorio que hace referencia al intendente de la ciudad, Pablo Javkin.El supermercado de los RoccuzzoLele, la abuela paterna de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, fundó una pequeña despensa barrial en 1982, que con el paso del tiempo y a pesar del advenimiento de los supermercados de cadenas multinacionales en la década de 1990, logró expandirse y sobrevivir.Dirigido desde 1990 por el abuelo de Antonela y bisabuelo de los hijos del astro del París Saint Germain y la Selección Argentina, la despensa o almacén barrial pasó a convertirse en supermercado, adoptando el nombre actual y llegando incluso a contar con nueve sucursales, incluso en localidades externas de la provincia de Santa Fe.El negocio familiar, en el que trabajaron varios parientes de los Roccuzzo, incluida la propia Antonela en tareas de cajera, se vendió a la corporación Micropack y la familia conservó solo el local original donde comenzó el negocio — la misma sucursal que sufrió el atentado intimidatorio durante la madrugada del 2 de marzo.Medios argentinos reproducen la leyenda de que, "cuando Lionel Messi empezó a jugar en las grandes ligas y se convirtió en una estrella del Barcelona, le propuso al padre de Antonela invertir en su supermercado. "Así sos más grande que Coto" [cadena argentina], le habría dicho. Sin embargo, José no aceptó la oferta. Prefirió mantener un perfil bajo y continuar con su local minorista".Reacciones políticasEl también aludido intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien fue acusado de narcotraficante en la nota intimidatoria, "hizo hincapié en la falta de ayuda que tiene la ciudad en torno a uno de los conflictos más severos y que día a día se cobra la vida de personas", junto con agregar que, "tenemos cinco fuerzas que actúan en Rosario y no hicieron ni una persecución", acusó el intendente de Rosario, consignó el medio local El Ciudadano."Hablé con el ministro de Seguridad y con el gobernador, yo los quiero acá. ¿A cuánto está el presidente de acá? A media hora, ¿no?", reclamó Javkin en relación con la supuesta ausencia de las autoridades federales ante los serios problemas que tiene la ciudad de Rosario con el narcotráfico y el crimen organizado.El ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, declaró en una conferencia de prensa que, "si yo le digo que hace 20 años están en esta situación es que han ganado, pero hay que revertirlo", en referencia al crimen organizado que azota la ciudad en forma creciente desde hace años.Rosario se ha convertido en los últimos años en una ciudad secuestrada por la violencia relacionada con el narcotráfico y es considerada por las agencias gubernamentales, como la ciudad más peligrosa de Argentina.Durante el año 2022, la ciudad registró 288 asesinatos relacionados con el poder de fuego de bandas narcotraficantes, alcanzando la cifra de un asesinato cada 21 horas, según el Ministerio de Seguridad de la Nación.

https://sputniknews.lat/20230227/messi-se-queda-con-el-premio-the-best-al-mejor-jugador-del-mundo-1136271006.html

https://sputniknews.lat/20221206/como-se-convirtio-rosario-en-el-epicentro-de-la-violencia-narco-en-argentina-1133239113.html

https://sputniknews.lat/20221015/que-pasa-en-rosario-la-ciudad-argentina-cercada-por-la-narcoviolencia-1131533036.html

https://sputniknews.lat/20210827/rosario-capital-de-la-violencia-en-argentina-amenazada-por-la-narcobanda-los-monos-1115444832.html

argentina

rosario

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, rosario, sociedad, lionel messi, aníbal fernández, narcotráfico, seguridad