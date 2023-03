https://sputniknews.lat/20230303/la-paranoia-de-eeuu-que-es-el-sindrome-de-la-habana-del-que-todos-hablan-1136398369.html

La paranoia de EEUU: ¿qué es el Síndrome de La Habana del que todos hablan?

03.03.2023

Fatiga, zumbidos…Hace siete años, funcionarios y diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Cuba reportaron una variedad de síntomas adversos como fatiga, dolores de cabeza, pérdida temporal de visión y audición, y mareos, entre otras dolencias.Desde entonces, el Servicio exterior estadounidense reportó casos similares en aproximadamente 200 funcionarios de otras embajadas alrededor del mundo, especialmente en varios países con relaciones tensas con la Casa Blanca, como Rusia, China y otros estados de Oriente Medio.Aunque no existían pruebas científicas que avalaran esta versión, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo públicamente que "Cuba es responsable" por lo que consideraba "ataques" a los funcionarios estadounidenses.Sin embargo, ahora la propia CIA echa por tierra las hipótesis de un presunto ataque a los funcionarios y asegura que es poco probable que esos malestares tengan un origen geopolítico. Sputnik explica los pormenores del caso, que ya ha sido desmentido por siete de las 18 agencias de inteligencia del país norteamericano. ¿Un arma de energía dirigida?Estados Unidos mantuvo los últimos siete años la teoría de que el Síndrome de La Habana —o Incidentes de Salud Anómalos (AHI, por sus siglas en inglés), como lo denomina oficialmente Washington— podría deberse a ataques con algún tipo de arma de energía dirigida que disparara ondas electromagnéticas capaces de generar a distancia los males sufridos por los trabajadores.En febrero de 2022, un panel de expertos de la comunidad de inteligencia estadounidense publicó un informe sobre los AHI, que concluyó que los casos podrían explicarse plausiblemente por estímulos externos como la energía electromagnética pulsada.Según lo informado en ese momento por la directora de inteligencia nacional de Estados Unidos, Avril Haines, y por el director de la CIA, William Burns, el panel de especialistas incluyó miembros con experiencia en acústica, biología, radiación, psiquiatría y medicina.El grupo recibió decenas de sesiones informativas y más de 1.000 documentos clasificados sobre el tema para desarrollar su valoración, según la CIA. Culpan hasta a RusiaA finales de julio de 2021, Burns dijo que Moscú podría estar detrás de los inexplicables "ataques acústicos" que causaron el Síndrome de la Habana, pero que la falta de datos le impedía sacar conclusiones definitivas."Tal vez sea así [que Rusia es responsable]. Pero, honestamente, no puedo especular hasta que podamos llegar a conclusiones más definitivas sobre quién podría haber sido. Hay varias posibilidades", comentó Burns en una entrevista con la Radio Pública Nacional de Estados Unidos.No eran ataques, era un grillo...Un estudio del Departamento de Estado conocido como el Informe Jason, realizado en 2018, concluyó que los ruidos relacionados con supuestos ataques sónicos entre los diplomáticos estadounidenses en Cuba probablemente fueron causados ​​por grillos, no por armas de microondas.El informe fue escrito por el grupo asesor Jason, una junta científica de élite que ha revisado las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos desde la Guerra Fría.El informe, revelado originalmente por el sitio de noticias BuzzFeed News en octubre de 2021, concluyó que los sonidos que acompañaban al menos a 8 de los 21 incidentes originales del Síndrome de La Habana eran "muy probablemente" causados ​​por insectos.Y aunque el informe no concluyó definitivamente qué causó las lesiones en sí, encontró que los efectos de la psicología de masas "psicógenas" pudieron haber jugado un papel relevante.Para elaborar el informe Jason, el equipo recibió ocho grabaciones de incidentes relacionados con lesiones y realizó un análisis extenso de dos grabaciones de video de un paciente por teléfono celular. Después de una extensa comparación con las grabaciones de varias especies de insectos, concluyeron con "gran confianza" que los sonidos en ese caso provenían de una especie de grillo particularmente ruidosa, el Anurogryllis celerinictus.Incluso se llegó a especular, en otros reportes, que los malestares entre los funcionarios y diplomáticos estadounidenses podían ser ocasiones por una especie de vida extraterrestre interesada en asuntos geopolíticos del planeta. La investigación de la CIADe acuerdo a un artículo del diario The Washington Post, publicado este 2 de marzo, siete agencias de inteligencia estadounidense revisaron cerca de 1.000 casos de AHI y, al menos cinco de ellas, concluyeron que es "muy poco probable" que el malestar de los funcionarios haya sido provocado por un arma en manos de un enemigo extranjero.Las investigaciones no pudieron encontrar patrones comunes en los episodios ni evidencias forenses o con datos de geolocalización de que adversarios militares operaran en zonas cercanas o pudieran enviar "energía dirigida" hacia la zona, consigna el periódico estadounidense.De hecho, el Síndrome se presentó incluso en locales ubicados en áreas plenamente controladas por Estados Unidos, donde cualquier movimiento sospechoso hubiera sido fácilmente detectable por ellos mismos.Los resultados de la investigación fueron respaldados por el director de la CIA, William Burns, quien reconoció que el Síndrome de La Habana había motivado "una de las investigaciones más grandes e intensivas en la historia de la agencia". Por eso mismo, aseguró su respaldo firme al resultado del trabajo.El jerarca aclaró, de todos modos, que esto no niega que los funcionarios sí hayan experimentado los síntomas, sino que pone en cuestión que hayan sido provocados por un arma extranjera.El senador estadounidense Marco Rubio, presidente del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, dijo que le preocupaba que la Comunidad de Inteligencia posiblemente se habría apresurado a llegar a una conclusión."Como he dicho antes, algo sucedió aquí y solo porque no tenemos todas las respuestas, no significa que no sucedió. No aceptaré que todos estos casos reportados fueron solo coincidencias. Seguiré trabajando sobre este tema hasta que recibamos explicaciones reales", dijo Rubio en un comunicado.La pesquisa cubanaLo que ahora determina la CIA ya había sido señalado años antes por científicos cubanos, quienes por decisión de La Habana y ante las acusaciones de la Casa Blanca, investigaron si la hipótesis de Trump tenía asidero.En 2021, la Academia de Ciencias de Cuba presentó un informe técnico en el que descartaba la teoría de Washington, asegurando que la existencia de un arma de energía dirigida como la que presumía el republicano "viola las leyes de la física" y, en caso de existir, debería hacerse a través de "equipos de altísima potencia y gran tamaño, difícil de ocultar".En efecto, el estudio cubano, consignado por el medio oficial Granma, indica que un arma de estas características no podría haber actuado sobre el cerebro de los afectados sin también ser sentida por otros o "perturbar los dispositivos electrónicos en el caso de microondas" o provocar otras lesiones como rotura de tímpanos o quemaduras en la piel."Varios factores indican como improbable que los sonidos percibidos por el personal de la Embajada se deban a la emisión de microondas porque se necesitarían densidades de potencias masivas, tanto pico como media, para provocar la sensación de un sonido fuerte. Esto requeriría grandes equipos generadores de microondas, como los radares militares utilizados muy cerca del objetivo", agrega el informe.El reporte de la Academia de Ciencias de Cuba también indicaba que, si bien "existen armas que utilizan el sonido para dispersar a las multitudes o microondas para desactivar drones", este tipo de dispositivos "son de gran tamaño y no hay posibilidad de que pasen desapercibidas [o dejen rastro] si se hubiesen desplegado en La Habana".Daño irreparableEl canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que "nada podrá reparar el daño provocado a las familias cubanas por las medidas extremas tomadas sobre la base de falsedades". Sobre el informe de la CIA, el funcionario de la isla latinoamericana recordó que es la misma conclusión a la que arribó, tras investigación rigurosa, el equipo de expertos cubanos, el FBI y científicos que hicieron el informe Jason.

