La UE impulsa la compra conjunta de gas para paliar los altos precios por restricciones antirrusas

La Unión Europea (UE) está impulsando su plan pionero de compras conjuntas de gas en un intento de paliar la crisis energética tras la negativa a adquirir... 03.03.2023

La Comisión Europea quiere unir a todos los Estados miembros en un compromiso común de compra de gas y evitar que la competencia siga aumentando los precios. Los países deben agrupar al menos 15% de sus compromisos de almacenamiento en una plataforma electrónica que permita a las empresas ponerse en contacto con los proveedores internacionales en función de sus necesidades.El plan fue aprobado como parte de un amplio paquete de medidas de emergencia para combatir la crisis energética. Pero, a diferencia de la mayoría de estas acciones, la compra colectiva aún no ha comenzado y no tiene efectos tangibles para los hogares y las empresas.Bruselas está intensificando los trabajos para poner en marcha el sistema antes de mediados del 2023, cuando se espera que los Estados miembros empiecen a reponer sus reservas subterráneas de gas. La misma situación en el 2022 llevó a los precios a alcanzar máximos astronómicos. Mientras tanto, el gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos, Catar y Nigeria, junto con los crecientes flujos por gasoducto desde Noruega y Argelia, se han convertido en alternativas para sustituir el combustible procedente de Rusia. Debido a las sanciones impuestas contra Moscú después de su inicio de la operación militar especial en Ucrania, las exportaciones de gas ruso a Europa cayeron. La crisis energética de la UE impulsa nuevos proyectos de licuefacción en EEUUUn informe de la consultora Wood Mackenzie mostró que Estados Unidos aspira a superar a Catar y Australia para convertirse en el primer exportador mundial de GNL en el 2023, cuando la planta de combustible de Freeport vuelva a abrir en primavera. Así, las exportaciones estadounidenses de GNL podrían alcanzar las 89 millones de toneladas anuales en este año.Con los proyectos ya en construcción y el impulso de otros nuevos, la capacidad de GNL de EEUU podría aumentar de 70 a 190 millones de toneladas anuales a finales de la década, lo que podría suponer más del doble de las exportaciones actuales. Se necesitan nuevos proyectos para aumentar la capacidad, lo que podría requerir inversiones de hasta 100.000 millones de dólares en los próximos cinco años.Europa, que anteriormente se mostraba reacia a celebrar acuerdos de GNL a largo plazo por motivos climáticos y de limitación de emisiones, está desplegando unidades flotantes de regasificación y almacenamiento de gas para recibir GNL suministrado en lugar de gas ruso.Por ejemplo, el Gobierno alemán promueve activamente la construcción de terminales receptoras de importaciones de GNL. Consisten principalmente en buques e infraestructuras en tierra y pueden ponerse en funcionamiento más rápidamente que las terminales fijas. Está previsto que en 2026 estén en funcionamiento un total de 11 terminales de GNL, tres de ellas estacionarias. No obstante, el costo de las terminales flotantes de GNL pendientes de construcción en Alemania se triplicó con creces hasta alcanzar los 10.000 millones de euros en diciembre de 2022. Además, el proyecto de GNL de Berlín causa mucho resentimiento y sobre todo entre los ecologistas, que en las recientes protestas del pueblo alemán de Lutzerath demostraron que están dispuestos a defender sus ideas frente a los policías con garrotes.Anteriormente, un análisis de Climate Action Tracker (CAT) concluía que construyen en todo el mundo muchas más infraestructuras de GNL de las que realmente se necesitan. Según estos datos, el exceso de oferta de GNL previsto podría alcanzar alrededor de 500 megatoneladas ya en 2030, lo que equivaldría a casi cinco veces el volumen de gas ruso importado por la UE en 2021.

