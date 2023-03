https://sputniknews.lat/20230303/las-obras-ganadoras-del-concurso-andrei-stenin-2023-llegan-a-los-espectadores-colombianos-1136435882.html

Las obras ganadoras del concurso Andréi Stenin 2023 llegan a los espectadores colombianos

El concurso de fotografía Andréi Stenin 2023 hizo una parada en la ciudad colombiana de Envigado, para mostrar sus obras ganadoras y cautivar a los locales con... 03.03.2023, Sputnik Mundo

Este concurso está dedicado al fotógrafo Andréi Stenin, quien pertenecía a nuestro grupo mediático Rossiya Segodnya y murió cumpliendo su labor como fotógrafo y corresponsal.Andréi Stenin murió en una localidad de Donetsk a la edad de 33 años, cubriendo las hostilidades del régimen de Kiev en contra del auto proclamadas republicas de Donetsk y Lugansk.Es así que con auspicios de la UNESCO, el grupo mediático Rossiya Segodnya desde el año 2014 convoca cada año un concurso fotográfico con el nombre de este valeroso fotógrafo.Este concurso está dirigido a reporteros gráficos de todo el mundo, no mayores de 33 años, la edad a la que murió Andréi Stenin.Es por eso que entrevistamos al fotógrafo y gestor cultural, Luis Fernando Ochoa, quien ha ayudado a la elaboración de este evento, junto con el apoyo de Sputnik y el grupo mediático Rossiya Segodnya.Luis Fernando Ochoa nos explica la importancia de la fotografía como expresión de arte, al igual que nos presenta como se ha montado esta exposición en Colombia y la invitación que se le hace a los locales para que lleguen a ver las obras expuestas.Y agregó, "por eso no comparto el tema de las sanciones al arte ruso por esta situación de gobierno. No permitir el ingreso del ballet ruso o de los artistas rusos a ciertos sectores, a otros países, eso es privar la libertad de los artistas realmente".

