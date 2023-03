https://sputniknews.lat/20230303/medvedev-a-occidente-ustedes-son-colaboradores-directos-de-los-terroristas-1136444088.html

Medvédev a Occidente: "Ustedes son colaboradores directos de los terroristas"

Dos civiles muertos y un niño herido de bala fue el saldo del ataque terrorista. EEUU y sus versiones sobre origen del COVID. Colombia debe salirse del acuerdo... 03.03.2023, Sputnik Mundo

Occidente avanza con su terrorismo en Rusia"¡Son sus criaturas, señores Sunak, Macron, Scholz y Biden! Y nuestra actitud hacia ustedes es ahora la misma que hacia ellas. Sus países son ahora participantes de los actos terroristas del régimen ucraniano, y ustedes son colaboradores directos de los terroristas", escribió en su canal de Telegram el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, dirigiéndose al primer ministro británico, el presidente francés, el canciller alemán y el mandatario de EEUU, respectivamente.Mientras, en un evento con estudiantes en el que participó por videoconferencia, el presidente, Vladímir Putin, declaró este jueves: "Hoy [neonazis y terroristas] perpetraron otro acto terrorista, irrumpieron en el territorio fronterizo y abrieron fuego contra civiles. Vieron que era un coche civil, vieron que allí estaban personas civiles y niños. Dispararon contra ellos. Precisamente esa gente tenía como objetivo privarnos de la memoria histórica, de nuestra historia, tradiciones y lengua".Argentina reclama discutir Malvinas de igual a igualDurante la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en India, el canciller argentino, Santiago Cafiero, le comunicó a su par británico, James Cleverly, que el Pacto Foradori–Duncan de 2016 quedaba anulado. El acuerdo otorgaba ventajas económicas al Reino Unido a cambio de mantener el proceso de identificación de soldados argentinos enterrados en las islas Malvinas.Desde su firma, el pacto fue cuestionado por sus condiciones desiguales, pero el Gobierno esperó para denunciarlo hasta el último año de su mandato. Cafiero propuso iniciar un nuevo proceso de negociación con el Reino Unido en la sede de la ONU, de acuerdo a la resolución 2065 de la Asamblea General. El Reino Unido, en cambio, continúa negándose a hablar de la soberanía sobre las islas, manteniendo el status colonial sobre ellas.Diálogos de paz en Colombia: ELN los condiciona al retiro de Colombia de la OTANEl jefe de negociación de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional [ELN] Pablo Beltrán, pidió al gobierno de Gustavo Petro que Colombia se retire de la OTAN como socio estratégico debido a su carácter guerrerista, ajeno a la característica de defensa con la que comenzó el ELN. Pero también recalcó la misma necesidad de volver a plantear la lucha contra el narcotráfico que se lleva actualmente en el continente, más teniendo en cuenta que esta lucha ha afectado a muchos países latinoamericanos, y sobre todo a Colombia.Rosalba Alarcón Peña analista internacional y defensora de DDHH, advierte que "hay que hacer un cambio para que Colombia no esté en la OTAN. Es todo un sólo hilo que nos permita, no solamente a los colombianos, sino a los latinoamericanos y al mundo, sacar esas políticas opresoras, injerencistas, que hace EEUU vendiéndole al mundo una seguridad falsa".Las obras ganadoras del concurso Andréi Stenin 2023 llegan a los espectadores colombianosEl concurso de fotografía Andréi Sténin 2023 hizo una parada en la ciudad colombiana de Envigado, para exhibir sus obras ganadoras y cautivar a los locales con la exposición fotográfica.Andréi Stenin falleció en una localidad de Donetsk a la edad de 33 años mientras cubría las hostilidades del régimen de Kiev contra las autoproclamadas republicas de Donetsk y Lugansk. Desde 2014 y con los auspicios de la UNESCO, Rossiya Segodnya convoca cada año un concurso fotográfico dirigido a reporteros gráficos de todo el mundo, no mayores de 33 años, edad a la que murió Andréi Stenin.Al respecto, el fotógrafo y gestor cultural Luis Fernando Ochoa, quien ha colaborado en la organización de este evento en Envigado, explica que "el arte debe estar fuera de lo que es la geo política internacional, para poder generarse todos estos procesos. El Arte tiene que está por encima de las dificultades del ser humano, ya que es el que nos trae momentos de calma y tranquilidad, sea el tema que sea en el arte".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

