¿Por qué Estados Unidos rechaza el plan de paz de China sobre Ucrania?

EEUU y los países occidentales denunciaron agresivamente a China por su plan de paz sobre Ucrania porque Pekín, contrariamente a lo que esperaban, no condenó a...

"China se centra más en la ayuda humanitaria a ambas partes del conflicto, abogando por 'apagar fuegos' en lugar de 'avivarlos'. Obviamente, el Occidente colectivo, liderado por EEUU, no puede aceptarlo. Creo que las acusaciones vertidas por EEUU contra China no son justas y no conllevan buenas intenciones. Actualmente, EEUU considera adecuada la postura contraria a China. Incluso si la posición de China es coherente con la de EEUU, seguirán encontrando algo con lo que meterse", afirmó el experto.Asimismo, Zhou Rong destacó que el plan propuesto por la Cancillería china para la resolución pacífica del conflicto en Ucrania es estratégico y totalmente factible.Zhou Rong agregó que en el último año, EEUU proporcionó miles de millones de dólares de ayuda militar a Ucrania. Sin embargo, Washington está ignorando la actual crisis alimentaria en África, no está entregando la ayuda necesaria para el terremoto en Siria y está congelando activos en Afganistán.El investigador chino subrayó que de todo ello se desprende que, también en este caso, el objetivo de Washington es prolongar la guerra."Todo lo que quieren es debilitar o incluso dividir a Rusia, y satisfacer sus intereses del complejo militar-industrial a costa de las vidas de los pueblos de Rusia y Ucrania", concluyó.China presentó 12 planteamientos clave, a su juicio, para la solución política de la crisis de Ucrania, a saber: respetar la soberanía de todos los países; abandonar la mentalidad de la Guerra Fría; cesar las hostilidades; reanudar las conversaciones por la paz; resolver la crisis humanitaria; proteger a los civiles y prisioneros de guerra; mantener la seguridad de las centrales nucleares; reducir los riesgos estratégicos; facilitar las exportaciones de cereales; poner fin a las sanciones unilaterales; mantener estables las cadenas industriales y de suministro; y promover la reconstrucción posconflicto.Desde el pasado 24 de febrero de 2022, Rusia continúa con su operación militar especial en Ucrania, alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk –inicialmente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y en septiembre pasado incorporadas al territorio ruso tras sendos referendos– necesitaban ayuda, como lo denunciaban, frente al genocidio por parte de Kiev.

