Seúl afirma que no tratará de obtener armas nucleares

Seúl afirma que no tratará de obtener armas nucleares

MOSCÚ (Sputnik) — La obtención de armas nucleares por Seúl no es una respuesta correcta a la amenaza de Corea del Norte, declaró el primer ministro de Corea...

Agregó que Corea del Sur planea ejercer presión constante sobre Corea del Norte para alcanzar la desnuclearización y para hacerlo "aumentará las capacidades de disuasión", pero no cerrará los canales de diálogo con Pyongyang. "La política de Corea del Sur y EEUU no cambió", indicó el primer ministro. Asimismo lamentó que hasta el momento "Corea del Norte no responda [a los esfuerzos para el diálogo] como nos gustaría".

