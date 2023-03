https://sputniknews.lat/20230303/su-35s-el-dueno-del-cielo-contra-los-cazas-pedidos-por-kiev-1136435240.html

Su-35S: el dueño del cielo contra los cazas pedidos por Kiev

Su-35S: el dueño del cielo contra los cazas pedidos por Kiev

En las últimas semanas una de las solicitudes más recurrentes de Kiev han sido los cazas occidentales, siendo los más mencionados los F-16C de producción... 03.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-03T14:20+0000

2023-03-03T14:20+0000

2023-03-03T14:20+0000

multimedia

📰 suministro de armas a ucrania

📊 infografía

🛡️ infografías militares

su-35

f-16

eurofighter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/03/1136436058_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a50f0f970a0bae50a83fb4c67e0f1093.png

A pesar de que el presidente estadounidense desestimó rotundamente la posibilidad de enviar en un futuro próximo sus cazas a Ucrania, y el ministro de defensa británico, Ben Wallace, dijo que de momento Londres no tiene la posibilidad de hacerlo, se pueden comparar las prestaciones de estas naves con el principal caza ruso en el conflicto: el poderoso Su-35S.Aunque en ciertas prestaciones el Eurofighter Typhoon supera a su homólogo ruso —como serían el techo de vuelo o la presencia de un radar AESA—, el Su-35S tiene unas importantes cartas en sus mangas.Así, este último pertenece a la prácticamente extinta clase de cazas pesados, lo cual significa que es capaz de portar una mayor y más variada carga de combate. Además, al ser más grande, tiene unos depósitos de combustible considerablemente más grandes, lo que le otorga un mayor alcance de combate y la posibilidad de portar un mayor número de armas sin hacer sacrificios en cuando al radio de acción.Efectivamente, el Su-35S no tiene un radar AESA, pero cabe destacar que su radar PESA N035 Irbis, que es el más potente del mundo en esta clase y le otorga al caza ruso unas importantes ventajas y lo hace equiparable a los radares de barrido electrónico activo si se usa adecuadamente.Gracias a su empuje vectorial tridimensional, el Su-35S también es extremadamente maniobrable a pesar de su enorme tamaño.Cabe destacar que a pesar de que el F-16 estadounidense no destaca en este trío por sus prestaciones, también tiene una importante ventaja: su popularidad y relativa simplicidad. Se trata de un caza que ha sido concebido bajo el concepto de simplicidad y bajos costes, razón por la cual sería más fácil suministrarlos a Kiev y formar bases de mantenimiento en Polonia.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 suministro de armas a ucrania, 📊 infografía, 🛡️ infografías militares, su-35, f-16, eurofighter, инфографика