Terror en el norte de México por enfrentamientos armados | Fotos, videos

Este 3 de marzo, la ciudad de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, ha sido blanco de enfrentamientos entre civiles armados. Las autoridades locales... 03.03.2023, Sputnik Mundo

La Secretaría de Seguridad local indicó que aún no se tiene el número exacto de fallecidos y heridos, mientras que pidió a la población no salir de sus casas y solicitó a los padres de familia no enviar a sus hijos a clases. De acuerdo con el medio local Elefante Blanco, los enfrentamientos se registraron poco después de las 13 horas (hora local) en la calle Primera y Lauro Villar. Según los primeros reportes, sobre dichas vialidades conducía una camioneta que fue impactada por otro vehículo con hombres armados a bordo, quienes dispararon hacia una acera y al menos una mujer resultó muerta.Autoridades informaron que elementos de los cuerpos militares de México, Guardia Nacional, Marina y la Defensa Nacional han sido desplegados en la ciudad. El Consulado de los Estados Unidos en Matamoros emitió una ficha de alerta en la que recordó a sus ciudadanos que el estado de Tamaulipas está en nivel 4 de peligrosidad. "Los empleados del gobierno de Estados Unidos han recibido instrucciones de evitar la zona hasta nuevo aviso", indicaron las autoridades estadounidenses.

