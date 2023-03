https://sputniknews.lat/20230303/trump-si-puede-ser-demandado-por-policias-y-legisladores-por-el-asalto-al-capitolio-1136398580.html

Trump sí puede ser demandado por policías y legisladores por el asalto al Capitolio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que policías y legisladores que trabajaron durante los disturbios del 6 de enero sí pueden demandar al... 03.03.2023, Sputnik Mundo

La Justicia del país norteamericano emitió una opinión solicitada por un Tribunal de apelaciones luego de que los oficiales James Blassingame y Sidney Hemby intentaron demandar al republicano por las lesiones físicas y psicológicas que les dejó el asalto al Capitolio.Los agentes son respaldados por 11 demócratas de la Cámara de Representantes que buscan demostrar que Donald Trump faltó a sus responsabilidades como presidente al incitar a sus seguidores a acudir al Capitolio para evitar que se oficializaran los resultados electorales de 2020, que fueron favorables para el actual mandatario, Joe Biden. Según los fiscales del Departamento de Justicia que analizaron las demandas, el cargo de presidente incluye hacer públicos asuntos de interés general, pero esto no incluye llamados para incitar a la violencia. "Hablar al público sobre asuntos de interés público es una función tradicional de la Presidencia, y el perímetro exterior de la Oficina del Presidente incluye un vasto margen de ese tipo de discursos. Pero la función tradicional es de comunicación pública. No incluye la incitación a la violencia privada inminente", sostienen los fiscales.En diciembre, una apelación en la Corte centró el debate en si Trump hizo su trabajo al llamar a proteger el Capitolio, ante lo que aseguró fue un fraude electoral. Según el magnate republicano, él está protegido por la inmunidad absoluta que se confiere a un presidente y por la Primera Enmienda que defiende la libertad de expresión.La Corte decidió solicitar una opinión al Departamento de Justicia y, este 3 de marzo, el órgano emitió su valoración: la libertad de expresión de un presidente está limitada al bien público y no incluye el llamado a la violencia.De acuerdo con fuentes consultadas por The Washington Post, en primera instancia, el tribunal declaró procedente la demanda, pero el proceso legal aún está en la etapa inicial.Hasta el momento, Donald Trump no se ha pronunciado sobre el tema.

