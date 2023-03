https://sputniknews.lat/20230304/al-limite-de-las-capacidades-el-ejercito-ruso-obliga-al-ucraniano-a-sufrir-el-maximo-de-perdidas-1136462809.html

Al límite de las capacidades: el Ejército ruso obliga al ucraniano a "sufrir el máximo de pérdidas"

Al límite de las capacidades: el Ejército ruso obliga al ucraniano a "sufrir el máximo de pérdidas"

Ucrania no tiene ninguna posibilidad de recuperar los territorios perdidos; Kiev no está ganando, mientras las tácticas de las tropas rusas son mortales para... 04.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-04T11:59+0000

2023-03-04T11:59+0000

2023-03-04T11:59+0000

defensa

💬 opinión y análisis

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/15/1133815886_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7694714975ff5bedd765c960717ecb72.jpg

El general se mostró escéptico sobre la posibilidad de que en el otoño boreal Ucrania recupere los territorios que perdió, primero tras 2014, cuando la península de Crimea se incorporó a Rusia, y segundo tras el inicio de la operación militar especial rusa, durante la cual se adhirieron al país las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporozhie mediante los referendos.En su opinión, el apoyo occidental se ve limitado por el hecho de que todo lo que Ucrania necesita para ganar, Occidente no puede dárselo o no quiere hacerlo. Asimismo, según el analista, los equipos suministrados por Occidente no cubren todas las necesidades del Ejército ucraniano y llegan tarde."A menudo, los aliados occidentales sencillamente no disponen de tanto equipamiento y, lo que es más importante, de tanta munición como necesitan los ucranianos. Los ejércitos ya llegaron al límite de sus capacidades. Todavía hay sistemas de armamento que no queremos darles y nos remitimos al hecho de que Ucrania no los necesita ahora", añadió, refiriéndose a los aviones y otros equipos.En cuanto a la posición de Rusia en la crisis, teniendo en cuenta el entorno geopolítico, Sándor destacó que este país tiene capacidades humanas y militares mucho mayores que Ucrania y es capaz de continuar un conflicto armado mucho más tiempo que Kiev. "Rusia no ha sufrido mucho por las sanciones. Además, tenemos que admitir que Rusia no está aislada en absoluto", resaltó, agregando que hay muchos países que no apoyaron las medidas restrictivas antirrusas, incluso Turquía, país de la OTAN.En conclusión, el general resumió que, estratégicamente, Kiev no está ganando, mientras que, al margen, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibe ultimátums militares. Según el experto, las declaraciones públicas de los políticos occidentales están reñidas con lo que son capaces o están dispuestos a hacer.Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia continúa la operación militar especial, cuyo objetivo es desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Numerosos países condenaron dicha operación y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Rusia envió notas de protesta a todos los países que envían municiones y armas al país vecino. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

https://sputniknews.lat/20230302/defensa-alemana-las-ffaa-no-podran-defender-el-pais-porque-nuestras-armas-salvan-vidas-en-ucrania-1136369030.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania, europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia