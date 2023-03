https://sputniknews.lat/20230304/argentina-el-desafio-mas-grande-de-alberto-fernandez-es-llegar-a-las-elecciones-1136459710.html

Argentina: "El desafío más grande de Alberto Fernández es llegar a las elecciones"

Argentina: "El desafío más grande de Alberto Fernández es llegar a las elecciones"

En su última intervención ante el Congreso Nacional de Argentina, el presidente destacó la recuperación económica e insistió en el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Con la carrera por los comicios presidenciales de octubre en marcha, la alocución del mandatario deja la puerta abierta a su postulación para la reelección. Al respecto, "este fue un discurso bueno, ya que trató de contener a todas las fuerzas que están dentro del Frente de Todos", indicó el analista.En este marco, "dio muchos gestos, especialmente al sector de Massa, aunque no lo nombró", dijo. Ello es "por la pelea contra la inflación que, aunque no es existosa, ha logrado generar cierto equilibrio", expresó. Con respecto a las perspectivas a futuro, "este ha sido un aporte que el presidente hizo para salvar la unidad del Frente de Todos, aunque no está garantizada", aseveró. Asimismo, "Fernández demostró que sigue haciendo obra pública a lo largo y ancho de todo el país", añadió.La ultraderecha se afianza en la oposiciónCon respecto a los desafíos del Gobierno de Fernández, "el más grande es llegar a las elecciones con el Frente de Todos unido", expresó. En este sentido, "a tan pocos meses de la contienda electoral, todavía no se sabe nada de cuáles serán las líneas de acción, por lo que no hay síntesis en ninguno de los búnkers políticos dentro del oficialismo". Con respecto a la ultraderecha en la oposición, "Milei hoy es un muleto dentro de la Argentina, ya que, por ejemplo, no existe en las elecciones provinciales".El Gobierno argentino apuntó contra las desigualdades globalesLa reunión ministerial del G20 en la India "fue más tratativa que resolutiva", indicó a Sputnik el analista argentino Juan Pablo de María.La reunión de los ministros de Exteriores del G20 se ha llevado a cabo en un momento de profundas divergencias, pero el mundo espera que los países del Grupo contribuyan a resolver los problemas, declaró el primer ministro indio, Narendra Modi, en una intervención ante los participantes del evento. Más alla de las urgencias económicas, "lo más sobresaliente de esta cumbre giró en torno a lo geopolítico, particularmente con relación al conflicto en Ucrania", expresó el internacionalista argentino.La falta de consensos quedó clara dada la "imposibilidad en generar una resolución conjunta al respecto", remarcó. Por su parte, en lo que refiere a la proyección de la política exterior Argentina, "el presente Gobierno viene bregando para fortalecer los sistemas democráticos republicanos en el mundo, apuntando en contra de las presiones internas y externas que van en desmedro de las instituciones",. Asimismo, "la defensa del Sur Global ha sido una constante durante este Gobierno", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre los postulados del politólogo norteamericano, John Mearshimer.CarnavalEn el bloque cultural de M24 nos contactamos con Santiago Recalde, con quien dialogamos sobre las características del Carnaval del Departamento de Canelones.

