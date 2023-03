https://sputniknews.lat/20230304/arianespace-explica-el-fallo-del-lanzamiento-de-sus-satelites-por-un-detalle-comprado-en-ucrania-1136465358.html

Arianespace explica el fallo del lanzamiento de sus satélites por un detalle comprado en Ucrania

Es probable que el lanzamiento fallido de los satélites de Arianespace en diciembre de 2022 haya sido causado por un componente de carbono defectuoso, que el... 04.03.2023, Sputnik Mundo

El 20 de diciembre, a los dos minutos y medio de haberse iniciado, la misión de transporte de dos satélites Airbus Defence & Space falló al producirse una anomalía en el motor del cohete Zefiro 40. El lanzamiento realizado desde Guayana Francesa fue el último de una serie de contratiempos para las ambiciones espaciales independientes de Europa en su intento de competir con EEUU, Rusia y China.Arianespace estableció una investigación independiente para investigar el caso, declarando que no se ha revelado ninguna debilidad en el diseño de Zefiro 40, haciendo referencia al motor que alimenta la segunda etapa de su nuevo cohete Vega C, que se utiliza para poner satélites en órbita.Agregó que este específico material compuesto ya no puede ser usado en vuelos.Avio es uno de los socios de Arianespace, un rival de SpaceX de Elon Musk. La misión de diciembre fue el tercer fracaso de ocho lanzamientos del segundo modelo de cohetes Vega C por parte de Arianespace y la Agencia Espacial Europea (ESA).Josef Aschbacher, jefe de la ESA, comentó que el acceso de Europa al espacio estaba en juego si las empresas nacionales no podían seguir el ritmo de sus rivales internacionales.

