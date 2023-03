https://sputniknews.lat/20230304/biden-quiere-llenar-el-vacio-politico-que-angela-merkel-dejo-en-alemania-1136458852.html

"Biden quiere llenar el vacío político que Angela Merkel dejó en Alemania"

"Biden quiere llenar el vacío político que Angela Merkel dejó en Alemania"

La relación entre Estados Unidos y Alemania ha tenido fuertes cambios en los últimos 12 meses, pues pasó de ser una cooperación bilateral a una relación de... 04.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-04T23:16+0000

2023-03-04T23:16+0000

2023-03-04T23:16+0000

internacional

eeuu

alemania

ucrania

joe biden

política

angela merkel

olaf scholz

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/1a/1127363442_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_143b15251ec2f51ed8f8108370381930.jpg

Este 3 de marzo, el canciller alemán, Olaf Scholz, viajó a Washington para sostener una discreta reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de la cual pocos detalles oficiales se dieron a conocer.Diarios como The New York Times reportaron que el encuentro, el cual no ameritó ningún tipo de conferencia de prensa, fotografía oficial o cena, levanta sospechas sobre la situación del conflicto en Ucrania y el apoyo que Alemania ha dado al país europeo, por petición directa de EEUU.Al respecto, la doctora en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Cristina Rosas, considera que la estrategia de EEUU es "literalmente de cooptar a Alemania en todos los flancos para debilitar una posible alianza con Rusia".La especialista en seguridad internacional recuerda que durante la gestión de la canciller Angela Merkel la relación entre Alemania y Rusia se fortaleció, principalmente por las exportaciones de gas ruso; no obstante, al iniciar el conflicto en Ucrania y con las subsecuentes sanciones económicas, EEUU pasó a ser el principal proveedor de gas en Europa.Pero este cambio se tradujo en un aumento en los costos energéticos que continuará en 2023. Según una estimación de Allianz Trade, este año los precios de la energía en Alemania aumentarán un 40% en comparación con el 2021.En este contexto, Rosas González considera que "cuando se fue Merkel dejó un vacío político inmenso que ahora Biden está tratando de llenar y ahora quiere jalar a Alemania a la cancha de EEUU", luego de años de fortalecimiento en la relación Berlín-Moscú.La presión estadounidense y de sus aliados occidentales quedó manifiesta cuando, en enero, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) presionó a Berlín para entregar tanques Leopard a Ucrania. Si bien las autoridades alemanas no accedieron de inmediato, tras los posicionamientos de sus socios cedieron a la petición.El proyecto Nord Stream es otro ejemplo de los sacrificios que ha tenido que hacer Alemania para mantener una buena relación con EEUU. De acuerdo con un reportaje del periodista ganador del Pulitzer Seymour Hersh, Joe Biden habría ordenado desde finales de 2021 sabotear los gaseoductos que permitirían facilitar la exportación de gas ruso a Berlín y al mismo tiempo le permitirían al Gobierno alemán vender este energético.Según Hersh, la razón de intervenir de esta forma en un proyecto bilateral con valor de más de 11.000 millones de dólares está relacionada estrictamente con la fuerte vinculación política y económica entre Berlín y Moscú, y la pérdida de influencia estadounidense en la región.Tras los sabotajes al Nord Stream registrados el 26 de septiembre de 2022, EEUU se volvió de facto el único exportador capaz de satisfacer medianamente la demanda de energéticos de Alemania, aunque el servicio final aumentó de precio hasta cinco veces.La decisión del Gobierno alemán de alinearse a los intereses estadounidenses ya ha generado rechazo popular. Tan sólo el pasado 25 de febrero, más de 13.000 personas protestaron en Berlín por el apoyo militar que se le está dando al Ejército ucraniano.Sin embargo, Olaf Scholz insiste en que el apoyo a Kiev continuará mientras sea necesario, incluso en el breve comunicado que emitió la Casa Blanca tras el encuentro con el presidente Biden, y en el que refrendaron su compromiso con "proveer ayuda de seguridad, humanitaria y económica a Ucrania".Además, reitera, EEUU mantiene una narrativa que criminaliza el vínculo que Berlín y Moscú forjaron durante la administración de Merkel.Por otra parte, la internacionalista mexicana advierte que el impulso de la militarización de la economía alemana y europea también tendrá repercusiones severas cuando concluya el conflicto en Ucrania, pues los esfuerzos de años anteriores y los recursos destinados para la integración de todos los pueblos europeos se están orientando a causas meramente de combate."Europa está más centrada en lo no militar. No quiero decir que no gasten en lo militar. Por supuesto hay capacidades militares muy importantes de los europeos que pertenecen a la OTAN, pero había mucho apoyo al proceso europeo de integración y recursos que se destinaban a ese fin y también a los países más asimétricos, porque no todos son como la economía alemana".

https://sputniknews.lat/20230304/el-g20-demostro-que-occidente-hoy-por-hoy-apuesta-por-la-guerra-1136452964.html

https://sputniknews.lat/20230303/la-casa-blanca-informa-que-biden-fue-operado-por-un-carcinoma-1136448185.html

eeuu

alemania

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Mariano Yberry https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

eeuu, alemania, ucrania, joe biden, política, angela merkel, olaf scholz, 💬 opinión y análisis