https://sputniknews.lat/20230304/bloomberg-rusia-exporta-casi-el-doble-de-trigo-en-medio-del-conflicto-en-ucrania-1136441325.html

'Bloomberg': Rusia exporta casi el doble de trigo en medio del conflicto en Ucrania

'Bloomberg': Rusia exporta casi el doble de trigo en medio del conflicto en Ucrania

Las exportaciones de trigo de Rusia, su cultivo principal, alcanzaron casi el doble en enero y febrero en comparación con el mismo periodo de 2022, de acuerdo... 04.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-04T07:56+0000

2023-03-04T07:56+0000

2023-03-04T07:56+0000

economía

rusia

📈 mercados y finanzas

trigo

sanciones de occidente contra rusia

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/05/17/1125725364_0:58:3439:1992_1920x0_80_0_0_28c992f6ec7faf2835ab593e042cdd67.jpg

El auge reciente de las exportaciones, indica, es una muestra de que los transportistas han superado algunas de las complicaciones de financiamiento y seguros provocadas por las sanciones de Occidente contra Rusia. Si bien los alimentos no han sido incluidos como parte de las sanciones, las restricciones a los bancos y empresas estatales han complicado el comercio en esta área.De acuerdo con Bloomberg, los compradores rechazaron los cargamentos a principios de la temporada, cuando los precios no eran tan atractivos. Sin embargo, gracias a que la cosecha masiva del año pasado permite que el grano ruso se clasifique entre los más baratos del mundo, ahora están regresando.Otra explicación de las fuertes exportaciones del país euroasiático son las ventas registradas más tarde de lo habitual, hacia finales de 2022, cuando el trigo ruso recuperó su ventaja competitiva, según lo explicado a Bloomberg por Andrey Sisov, director de la consultora SovEcon. Al mismo tiempo, hay mucha demanda del grano de Rusia en la actualidad. En particular, los futuros de trigo han caído al nivel más bajo en al menos un año en Chicago y París, por lo que los grandes volúmenes de trigo ruso podrían limitar los precios por el resto de la temporada. Y aunque los volúmenes del trigo ucraniano también son significativos, están por debajo de los picos establecidos a finales del año pasado. A lo anterior se le suma la posibilidad de renovar la Iniciativa de Granos del Mar Negro, que permite que los cargamentos ucranianos naveguen a través de un corredor seguro. Sin embargo, una fuente familiarizada con el asunto aseguró a Sputnik que las conversaciones sobre el tema están estancadas. Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, acusó a Occidente de enterrar la iniciativa humanitaria de la ONU poniendo trabas a la exportación de fertilizantes rusos. El 22 de julio pasado, Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania por el mar Negro, en medio de las hostilidades. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Adicionalmente, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. Dicho acuerdo fue extendido por 120 días adicionales, hasta el 18 de marzo de 2023. Sin embargo, el 2 de marzo, la representación de la ONU en el Centro Conjunto de Coordinación en Estambul informó que la iniciativa del mar Negro no ha permitido la exportación de fertilizantes rusos, incluido el amoníaco. El 10 de febrero, el representante permanente de Rusia en la ONU, Vasili Nebenzia, informó que las empresas se niegan a realizar negocios con proveedores de alimentos y fertilizantes rusos por temor a las sanciones occidentales secundarias. Incluso, Nebenzia aseguró que Moscú no logró exportar grano en el marco de la iniciativa, mientras que los fertilizantes rusos enviados a África de forma gratuita continúan bloqueados en los puertos de Europa desde septiembre pasado. Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia lleva a cabo una operación militar especial en Ucrania, cuyo objetivo, según el presidente Vladímir Putin, es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino.A partir de entonces, el bloque comunitario ha aprobado diez paquetes de sanciones contra Moscú que incluyen restricciones financieras y comerciales, así como sanciones personales.

https://sputniknews.lat/20230301/la-onu-reconoce-que-hay-problemas-para-exportar-fertilizantes-desde-ucrania-1136349550.html

https://sputniknews.lat/20230302/eeuu-impone-restricciones-a-la-exportacion-a-37-entidades-en-rusia-bielorrusia-y-china-1136403540.html

https://sputniknews.lat/20230226/es-terrible-el-anuncio-de-nuevas-sanciones-contra-rusia-porque-la-ue-se-enfoca-en-perjudicar-mas-1136216001.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📈 mercados y finanzas, trigo, sanciones de occidente contra rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, ucrania