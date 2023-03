https://sputniknews.lat/20230304/colombia-planea-trasladar-los-hipopotamos-de-la-cocaina-de-pablo-escobar-a-la-india-y-a-mexico-1136469603.html

Colombia planea trasladar los 'hipopótamos de la cocaína' de Pablo Escobar a la India y a México

Colombia planea trasladar los 'hipopótamos de la cocaína' de Pablo Escobar a la India y a México

Colombia propone transferir al menos 70 hipopótamos que viven cerca del antiguo rancho de Pablo Escobar a la India y México como parte de un plan para... 04.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-04T20:21+0000

2023-03-04T20:21+0000

2023-03-04T20:21+0000

américa latina

colombia

sociedad

medioambiente

pablo escobar

hipopótamo

impacto

narcotráfico

animales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/04/1136469435_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fccc34f164e2c408328fb1d0e1f5d2c1.jpg

Big Bang Big Bang

Los llamados hipopótamos de la cocaína, que pueden llegar a pesar hasta tres toneladas, se han extendido mucho más allá de la Hacienda Nápoles, ubicada a unos 200 kilómetros de Bogotá. a lo largo del río Magdalena. Cuando el rancho fue abandonado luego de que a Escobar lo asesinara la policía en 1993, los hipopótamos sobrevivieron por las condiciones climáticas favorables y se reprodujeron en los ríos locales.Las autoridades ambientales estiman que hay aproximadamente 130 ejemplares en la provincia de Antioquia y su población podría aumentar a 400 en ocho años. La hacienda del capo se ha convertido en una especie de atracción turística local por los gigantes animales, que algunos llaman las "mascotas del pueblo". Los científicos advierten que los hipopótamos no tienen un depredador natural en Colombia y por lo mismo son un potencial problema para la biodiversidad del lugar, ya que sus heces cambian la composición de los ríos y podrían impactar el hábitat de los manatíes y carpinchos. El año pasado, el gobierno de Colombia los declaró una especie invasora tóxica.En África, estos mamíferos causan más muertes humanas que cualquier otro animal grande, aunque hasta el momento no se conocen ataques con consecuencias fatales en Colombia. Es por ello que el plan para llevarlos a la India y México se viene analizando desde hace más de un año, señalo la directora de protección y bienestar animal de la Secretaría de Medio Ambiente de Antioquia, Lina Marcela de los Ríos Morales.La protectora animal comento que los hipopótamos serían atraídos con comida a grandes contenedores de hierro y trasladados en camiones al aeropuerto internacional de la ciudad de Rionegro, ubicado a 150 km de distancia. De ahí volarían con destino a la India y México, donde hay santuarios y zoológicos capaces de acoger y cuidar a este tipo de animales.El plan es enviar 60 hipopótamos al Reino Zoológico de Rescate y Rehabilitación del Reino Unido en Gujarat, la India, que, según De los Ríos Morales, cubriría el costo de los contenedores y el transporte aéreo. Los otros 10 hipopótamos irían a zoológicos y santuarios de México, como el de Ostok, ubicado en el estado occidental de Sinaloa. Por otra parte, Ecuador, Filipinas y Botsuana también han expresado su voluntad de reubicar hipopótamos colombianos en su territorio, según informó la Gobernación de Antioquia.De esta manera, la idea es enfocarse en los hipopótamos que viven en los ríos que rodean el rancho, no en los que están dentro del mismo porque estos se encuentran en un ambiente controlado y no amenazan el ecosistema local.

https://sputniknews.lat/20211017/esterilizan-los-hipopotamos-de-pablo-escobar-en-colombia-1117209633.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, sociedad, medioambiente, pablo escobar, hipopótamo, impacto, narcotráfico, animales