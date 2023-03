https://sputniknews.lat/20230304/conclusiones-que-no-quieren-hacer-publicas-occidente-oculta-los-resultados-sobre-los-nord-stream-1136465841.html

"Conclusiones que no quieren hacer públicas": Occidente oculta los resultados sobre los Nord Stream

El periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh escribió un artículo en febrero afirmando que EEUU y Noruega estaban detrás del bombardeo de los... 04.03.2023, Sputnik Mundo

Occidente puede estar escondiendo deliberadamente los hallazgos de las investigaciones sobre las explosiones de Nord Stream, ha declarado el general Dominique Trinquand, exjefe de la misión militar francesa en las Naciones Unidas.El mero hecho de que no se hayan presentado conclusiones de las tres investigaciones llevadas a cabo por Occidente sobre las explosiones en la infraestructura de gas natural Nord Stream 1 y 2 puede evidenciar que sus hallazgos han sido barridos debajo de la alfombra, comentó el general durante una entrevista televisiva.El experto militar en geoestrategia consideró que la principal pregunta que debe hacerse es: ¿quiénes se beneficiaron de este crimen? "El hecho de que el gasoducto pertenezca a una empresa rusa demuestra a priori que Rusia no se beneficiaría de la explosión", expresó el general.Al mismo tiempo, Trinquand expresó su confianza en la investigación "de alta calidad y detallada" que realizó el periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh, para él la versión de los hechos presentada por Hersh es creíble.El experto aseguró que si Rusia hubiera estado involucrada en las explosiones, como afirman algunos, entonces Alemania, Dinamarca y Suecia definitivamente lo habrían descubierto durante sus investigaciones, y agregó que dado que esto no ha sido probado, es necesario buscar en una dirección diferente.El pasado 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, informó de una fuga de gas provocada por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló la posesión de evidencias que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a las dos tuberías en una zona del mar Báltico.En noviembre, el Servicio de Seguridad de Suecia calificó de sabotaje las explosiones de los gasoductos.

