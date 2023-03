El plan de América Latina contra la inflación es "un nuevo escenario de integración regional"

"Con esto se podría diversificar sus mercados, no precisamente alejarse de Estados Unidos porque eso no va a pasar, pero sí quizá sea el primer paso que le permita a México diversificar con miras hacia el sur", observó. "Esta idea de entre todos luchar contra la inflación por una vía que no sea la monetaria es una buena idea y, efectivamente, podría tener el efecto esperado de reducir este índice", agregó.