https://sputniknews.lat/20230304/la-ubicacion-e-infraestructura-las-ventajas-de-turquia-para-construir-un-hub-gasistico--1136464142.html

La ubicación e infraestructura, las ventajas de Turquía para construir un 'hub' gasístico

La ubicación e infraestructura, las ventajas de Turquía para construir un 'hub' gasístico

Turquía debido a su ubicación geográfica e infraestructura es considerado un buen lugar para tener un 'hub' gasístico, señalan expertos consultados por... 04.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-04T18:03+0000

2023-03-04T18:03+0000

2023-03-04T18:03+0000

economía

turquía

📈 mercados y finanzas

gas

rusia

oriente medio

recep tayyip erdogan

vladimir padrino lópez

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/103322/03/1033220334_0:80:1648:1007_1920x0_80_0_0_379e8e306a2976a37f4627e4768bc7e5.jpg

Turquía es un lugar conveniente para organizar los suministros y establecer el precio del gas para el sudeste de Europa, explicó Serguéi Kolobánov, analista del Centro de Investigación Estratégica de Rusia (grupo de expertos ruso sobre políticas públicas con sede en Moscú).Su argumento se basa en la ubicación privilegiada del país, la infraestructura de gas existente (gasoductos entrantes desde Rusia, Azerbaiyán e Irán, tuberías salientes a Grecia y Bulgaria, más varios terminales receptores de gas natural licuado y producción propia, incluso con la perspectiva de un aumento significativo de extracción en los yacimientos del mar Negro) y los volúmenes bastante grandes que pueden trasladarse.De esta manera, en 2022, según Kolobánov, desde Turquía a Europa se bombearon casi 13.000 millones de metros cúbicos de gas desde Rusia, así como un poco más de 11.000 millones de metros cúbicos desde Azerbaiyán, y Bulgaria, por ejemplo, firmó un acuerdo con Turquía para la importación de gas por medio de sus terminales.De esta manera, es posible poner en marcha el pago al contado a través de una plataforma virtual en la frontera de Turquía y Bulgaria, además, por los volúmenes adicionales de gas que existen, cualquier cliente puede comprar en términos de puntos de referencia formados (Benchmark), argumenta Serguéi Kapitónov, analista del centro de Proyectos para la Transición Energética y ESG de 'Skoltech'. Tal proyecto se puede implementar dentro de dos años y "no es tan difícil". En su opinión, es suficiente para abastecer los gasoductos rusos Turk Stream, Blue Stream y aumentar los suministros de Azerbaiyán e Irán.El 'hub' gasístico, tal como señaló el presidente turco, Recer Tayyip Erdogan, puede estar ubicado en la región de Tracia, en la parte europea del país. El gas desde allí, de acuerdo con los investigadores turcos, se puede enviar a lo largo de tres ramas: la rama del sur irá a Italia, la del medio, a Bulgaria, Albania, Kosovo, Macedonia, Serbia y otros países, y la del norte, a Rumania, Eslovenia, Hungría y de ahí a Alemania.Sin embargo, el proyecto del centro de gas discutido por las autoridades rusas y turcas genera inquietudes, y los analistas aún no tienen una comprensión clara de cómo será su funcionamiento.El especialista manifestó que el centro de abastecimiento gasístico en Turquía es un nodo capaz de suministrar recursos en diferentes direcciones y como tal puede determinar el precio de un producto. No obstante, todavía no se sabe dónde se ubicará la plataforma central, si será real o virtual, o si estará dentro del país, en la frontera o en Europa. Así como también, si su funcionamiento será a través de una bolsa de valores y qué principios definirán el precio.El atractivo para los compradores de gas puede aumentar con un aumento en el número de proveedores y volúmenes de gas ofrecidos, no obstante, esto requerirá un aumento en la capacidad de la infraestructura de gasoductos dentro del país y de otros países, ya que la existente ya está operando con una carga alta. No obstante, por ejemplo, Turk Stream durante el año 2022 trasportó menos del 50% de gas ruso que es capaz de transportar.Por otra parte, Kapitónov está de acuerdo con que la creación de un centro de distribución requiere la firma de contratos a largo plazo y la construcción de más infraestructura para el suministro a Europa. El ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Fatih Donmez, anunció a finales de enero que la reunión internacional de consumidores y proveedores de gas sobre el 'hub' gasístico se celebrará el 14 y 15 de febrero. Sin embargo, las negociaciones activas sobre el proyecto se suspendieron tras los devastadores terremotos del sureste de Turquía, pero, el ministro turco espera que pronto las negociaciones se reanuden.Por primera vez, el centro de gas turco se discutió en octubre del año pasado. Dos semanas después de los ataques a los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 en el fondo del mar Báltico, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el volumen perdido del tránsito de gas ruso podría trasladarse a la región del mar Negro. El presidente de Rusia indicó que esto sería una buena oportunidad para crear un centro de distribución gasístico en Turquía, el cual podría convertirse en una buena plataforma para el suministro a otros países, principalmente a Europa, así como para determinar los precios del gas, que se han incrementado varias veces desde 2021, a récords históricos.

https://sputniknews.lat/20230209/los-amigos-de-rusia-saldran-beneficiados-del-embargo-de-la-ue-a-los-productos-petroliferos-rusos-1135567247.html

https://sputniknews.lat/20230116/hungria-espera-recibir-apoyo-financiero-de-la-ue-para-construir-nuevos-gasoductos-1134706684.html

https://sputniknews.lat/20221213/moscu-ve-beneficiosa-la-idea-de-crear-un-centro-de-distribucion-de-gas-ruso-en-turquia-1133502122.html

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

turquía, 📈 mercados y finanzas, gas, rusia, oriente medio, recep tayyip erdogan, vladimir padrino lópez, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia