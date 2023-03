https://sputniknews.lat/20230304/legislativo-debate-informe-que-recomienda-juicio-politico-contra-el-presidente-de-ecuador-1136468375.html

Legislativo debate informe que recomienda juicio político contra el presidente de Ecuador

Legislativo debate informe que recomienda juicio político contra el presidente de Ecuador

QUITO (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Ecuador inició el debate del informe de la comisión legislativa que recomienda el juicio político contra el... 04.03.2023, Sputnik Mundo

En esta sesión presencial solo se dará lectura a las conclusiones del informe para dar paso al análisis y votación del informe no vinculante de dicha comisión, adelantó el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela. En la comisión general, antes del debate, Nery Padilla, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEUE), instó a los legisladores a votar a favor del informe que señala vínculos con la corrupción y con el narcotráfico. "Aquello nos da un mensaje claro a todos los ecuatorianos, que Guillermo Lasso no tiene la capacidad moral de dirigir este país por su incapacidad, por su indolencia", afirmó el dirigente. El informe expone que, según la información recabada, el presidente Lasso tendría responsabilidad en los hechos denunciados, de los cuales tuvo conocimiento, respecto a los presuntos actos de corrupción y vínculos del operador político Rubén Chérrez y de su cuñado Danilo Carrera con la mafia albanesa, pero no dio paso a estas investigaciones, como era su deber. Además, se expone que el mandatario, decretó un cambio en la Ley de Empresas Públicas para propiciar que el director de la empresa coordinadora de las empresas públicas tuviera plenos poderes de decisión, en particular su designado Hernán Luque Lecaro, ex vicepresidente del Banco de Guayaquil, cercano a Carrera. En caso de ser aprobado este informe no vinculante, con 70 votos, un legislador tendrá que presentar ante la Asamblea Nacional ecuatoriana la propuesta para un juicio político, que posteriormente deberá calificar el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y enviar a la Corte Constitucional (CC). De recibir el visto bueno en la CC, la propuesta regresa al CAL, y este lo redirecciona a la Comisión legislativa de Fiscalización, que debe pronunciarse al respecto, y, en caso de que se recomiende el juicio político, se da paso a este trámite, el cual solo podrá ser aprobado por 92 votos. En caso de que el mandatario sea sancionado, deberá asumir la presidencia del país el vicepresidente, Alfredo Borrero, por el resto del período presidencial, hasta 2025.

