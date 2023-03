https://sputniknews.lat/20230304/mexico-cree-que-el-g20-tiene-la-obligacion-de-contribuir-al-fin-del-conflicto-en-ucrania-1136449118.html

México cree que el G20 tiene la obligación de contribuir al fin del conflicto en Ucrania

Luego de que los ministros de Exteriores del G20 no llegaran a un consenso sobre Ucrania, el diplomático mexicano aseguró que la organización debe tener mayor autoridad para que sus decisiones tengan un efecto real en la geopolítica mundial. Ante la pregunta sobre si el Grupo debe tener "autoridad ejecutoria", Marcelo Ebrard respondió lo siguiente. "En la guerra Ucrania-Rusia ahora, el G20 tiene la obligación de que todos expliquen qué están haciendo, por qué hace eso o lo otro, por qué está contra un acuerdo de paz, por qué está en contra de las posibilidades de diálogo en el corto plazo", dijo Ebrard este 3 de marzo al participar en el Raisina Dialogue, un evento organizado por la Presidencia de la India en el marco del G20.Sus declaraciones suceden en momentos en que Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea (UE) rechazan tajantemente el plan de paz propuesto por China, el cual contempla el diálogo entre las partes, pero también la disolución de bloques militares que sigan alimentado las tensiones en Europa del Este. "Necesitamos tratar de hacer todos los esfuerzos políticos para alcanzar este punto, porque si permitimos que el G20 también replique la situación del Consejo de Seguridad, ¿qué vamos a hacer? ¿Tener un sistema multilateral congelado? El único camino que veo es este: tratar de avanzar hasta donde podamos con el G20 este año", observó el responsable de la política exterior de México.De acuerdo con Ebrard, ante la inoperancia de otras instancias internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el G20 es probablemente el único foro donde se puede avanzar en temas multilaterales en el marco de las tensiones geopolíticas que se están viviendo en el mundo."Es el único día en el que tienes a todos ahí, el 80% del PIB, en representación de otros países también a quienes tienes que explicar qué es lo que estás haciendo; por qué no puedes tomar algunas decisiones; por qué te opones a ciertas decisiones, por qué estás promoviendo una solución militar para una cuestión o para otra", puntualizó Ebrard, quien compartió el panel con los ministros de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell; de Canadá, Melanie Joly, y el ministro adjunto de Bangladesh, Shahriar Alam.El 2 de marzo, el G20 no llegó a un comunicado conjunto debido, principalmente, a diferencias entre China y Rusia y el resto de los países miembros. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que el mayor desencuentro de la Cumbre fue la situación en Ucrania, un hecho que los países occidentales intentaron "poner en primer plano" bajo el pretexto de "la llamada agresión rusa".Lavrov explicó que los países de Occidente insistieron en dejar en el documento final el texto sobre la situación en Ucrania acordado en la cumbre del G20 del año pasado en Bali, ignorando los argumentos que Moscú ha dado recientemente. "Hay una parálisis en el Consejo de Seguridad de la ONU"El canciller mexicano Marcelo Ebrard considera que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas "hay una parálisis todos los días". "Ya no hay atención mundial para el Consejo de Seguridad como se tiene en el G20. Es una gran oportunidad. La única que tenemos ahora", afirmó. De acuerdo con el Canciller mexicano y aspirante a la Presidencia de ese país, no se puede esperar que el G20 resuelva por sí mismo los conflictos, pero aseguró que es muy importante el diálogo para el resto del mundo."Vamos a enfrentar un alto nivel de tensión en los próximos meses y años. Esa es la realidad. Pero necesitamos hacer una estrategia de perseverancia para al menos mantener la comunicación entre nosotros. Y promover una explicación de las decisiones de cada uno ante la opinión pública mundial", dijo Ebrard. El funcionario agregó que la comunidad internacional tiene que trabajar muy duro para evitar "un desastre" en Europa del Este.

