https://sputniknews.lat/20230304/por-que-el-museo-metropolitano-cambia-nacionalidades-de-los-clasicos-de-la-pintura-a-su-gusto--1136468613.html

¿Por qué el Museo Metropolitano cambia nacionalidades de los clásicos de la pintura a su gusto?

¿Por qué el Museo Metropolitano cambia nacionalidades de los clásicos de la pintura a su gusto?

El Museo Metropolitano de Nueva York cambia la nacionalidad de los clásicos de la pintura. El 3 de marzo figuró a Iván Aivazovski como artista armenio y antes... 04.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-04T20:33+0000

2023-03-04T20:33+0000

2023-03-04T20:33+0000

🎭 arte y cultura

internacional

arjip kuindzhi

iván aivazovski

richard black

sociedad

instituto schiller

museo metropolitano de nueva york (met)

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/04/1136468972_0:190:800:640_1920x0_80_0_0_43555643a645cddff4e1f5862d2f725f.jpg

Anteriormente, el recinto cultural decidió calificar a Iván Aivazovski, Iliá Repin y Arjip Kuindzhi de artistas ucranianos. El 3 de marzo, sin embargo, Aivazovski fue reinscrito como armenio. En la exposición, junto a sus cuadros, la inscripción detalla: "Armenio, nacido en el Imperio Ruso [ahora Ucrania]". Pero si en el caso de Aivazovski todavía hay lógica en las acciones del museo, ya que el padre del artista, Ovanes Aivazovski, nació en la familia del armenio Guevork Aivazian, en cuanto al griego étnico Kuindzhi hay preguntas para el Museo Metropolitano.Sputnik ha enviado durante semanas una serie de preguntas al servicio de prensa del Museo Metropolitano pidiendo aclaraciones sobre los motivos por los que empezó de repente a tratar como ucraniano al griego ruso Kuindzhi, que nació y murió en el Imperio Ruso. Sin embargo, aún no se ha recibido respuesta alguna.Aunque hace unas semanas el nombre de Kuindzhi era simplemente acompañado con la palabra "ucraniano", el museo añadió más tarde la anotación "nacido en el Imperio Ruso" en su página web.Actualmente, una placa junto al cuadro El atardecer rojo reza: "Arjip Ivánovich Kuindzhi, ucraniano, nacido en Mariúpol en 1841, fallecido en San Petersburgo en 1910".En una conversación extraoficial con la agencia, una de las empleadas del museo admitió que ella misma se sorprendió al saber que Kuindzhi ya no se consideraba ruso y figuraba como ucraniano, al proponer que se contacte al comisario de esta exposición.En la oficina central de información del museo, un empleado intentó explicar el motivo de la siguiente manera: "Creo que la razón es que sí, es de origen griego, era de Mariúpol, que es Ucrania [desde el 30 de septiembre de 2022 Mariúpol se incorporó a Rusia], así que probablemente por eso lo cambiaron".Después de que un corresponsal de Sputnik recordara que el condado de Mariúpol formaba entonces parte del Imperio Ruso, no de Ucrania, la trabajadora del museo se mostró confusa. "Bueno, entonces no lo sé. Le propongo que escriba su pregunta y nos la deje a nosotros. Alguien encargado de la colección le responderá", señaló. El corresponsal dejó la pregunta por escrito, pero aún no ha recibido respuesta."Intentos de lavar el cerebro"Richard Black, del Instituto Schiller ante las Naciones Unidas en Nueva York, declaró a Sputnik, comentando la acción del Museo Metropolitano, que "la belleza de la humanidad reside en el hecho de que se ha desarrollado en una diversidad de civilizaciones diferentes, que difieren en su lengua, medios de comunicación, ideas fundamentales".De acuerdo con el experto, la rusa es una de las muchas civilizaciones extraordinarias que han contribuido a la búsqueda de la verdad en las artes visuales durante los últimos 1.000 años. "Así que estos ataques a una civilización, en este caso Rusia, mediante mentiras e intentos de lavar el cerebro a la población estadounidense, es en realidad un ataque a todas las civilizaciones", subrayó.Black afirmó que las civilizaciones han evolucionado a lo largo de miles de años y han hecho contribuciones exclusivas a la comprensión de principios y verdades fundamentales, que, de hecho, constituyen el arte. Black calificó las acciones del museo de ataque a la verdad, "a la idea, a la civilización, al papel que el arte y la ciencia desempeñan en la civilización. Se trata de un ataque a los ciudadanos estadounidenses para seguir manteniéndolos desinformados y crear una imagen de Rusia como el enemigo".El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio perpetrado por parte de Kiev. El 15 de agosto, declaró que los intentos de cancelar a Rusia en el ámbito internacional son "inútiles" y "estúpidos".

https://sputniknews.lat/20230218/occidente-crea-una-nueva-anormalidad-ahora-tratan-de-cambiar-la-nacionalidad-de-pushkin-1135951705.html

https://sputniknews.lat/20220303/chaikovski-cancelado-1122549677.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🎭 arte y cultura, arjip kuindzhi, iván aivazovski, richard black, sociedad, instituto schiller, museo metropolitano de nueva york (met), rusia