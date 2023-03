https://sputniknews.lat/20230304/por-que-occidente-pone-en-peligro-la-seguridad-en-la-region-asia-pacifico-1136470852.html

¿Por qué Occidente pone en peligro la seguridad en la región Asia Pacífico?

¿Por qué Occidente pone en peligro la seguridad en la región Asia Pacífico?

Occidente pretende socavar la establecida estructura de seguridad y cooperación en la región Asia Pacífico, y propone a cambio un nuevo sistema con la OTAN... 04.03.2023, Sputnik Mundo

"He expresado en repetidas ocasiones mi perplejidad ante el hecho de que la OTAN se dirija a la región de Asia Pacífico. En la cumbre de Madrid de junio del año pasado, la Alianza del Atlántico Norte anunció oficialmente que su área de responsabilidad es ahora global. Esto nos plantea muchas preguntas", declaró el diplomático.Además, señaló que tras el fin de la Guerra Fría, la región Asia Pacífico había desarrollado su propio sistema de seguridad regional, bastante estable, basado en mecanismos centrados en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por su sigla inglesa).El diplomático observó que esto "ocurre a menudo con nuestros 'socios' occidentales: mientras estén satisfechos con un determinado sistema o unas determinadas normas creadas por ellos mismos, están dispuestos a seguirlas".Añadió que la actividad de la Alianza demuestra que están trabajando para socavar el marco de seguridad y cooperación basado en la ASEAN, proponiendo a cambio su visión de estabilidad, que se centra en la OTAN o en mecanismos similares a los de la Alianza.De acuerdo con Morgulov, "esto no aportará ningún beneficio a la seguridad de la región, que conocemos por nuestra propia experiencia en las relaciones con el bloque en Europa, un bloque que no es defensivo, sino militar".

asia

occidente

