"Esto no es un cuento de hadas": EEUU fracasa en explicar su papel en el conflicto ucraniano

"Esto no es un cuento de hadas": EEUU fracasa en explicar su papel en el conflicto ucraniano

Mientras la Administración de Joe Biden suministra una cantidad cada vez mayor de armas a Ucrania, no podrá evitar el descontento de la población... 05.03.2023

McKenna afirma que Estados Unidos ya suministra a Ucrania armas, municiones, objetivos e inteligencia para el campo de batalla. Entre todos sus aliados, el pa铆s norteamericano ha enviado a Kiev alrededor de un 50% m谩s de toda la ayuda de los pa铆ses de Europa juntos. Tomando en cuenta las nuevas deliberaciones en torno de suministro de armas, el editorialista subraya que "la l铆nea que separa el suministro de 'ayuda' de una verdadera naci贸n beligerante se est谩 volviendo muy, muy transparente". De acuerdo con el autor del texto del Washington Times, los electores estadounidenses sienten la falta de tal l铆nea clara por parte de la Casa Blanca, lo que significa que el descontento de los ciudadanos por el env铆o de decenas de miles de millones de d贸lares al extranjero pronto eliminar谩 todos los esfuerzos. El punto de este inicio del aumento del descontento, se帽ala el autor, son las campa帽as de las elecciones presidenciales, dado que en ellas los electores empezar谩n a evaluar m谩s el alcance y el coste de la implicaci贸n de EEUU en el conflicto ucraniano. "Es poco probable que el pueblo estadounidense, centrado con raz贸n en sus propios problemas, siga firmando cheques a Ucrania y acerc谩ndose indefinidamente a una guerra real", subraya el columnista.Mosc煤, por su parte, permanecer谩 invicto, se帽al贸, al recordar en este sentido c贸mo el equipo de Biden organiz贸 el proceso de retirada de su agrupaci贸n militar emplazada en Afganist谩n. Asimismo, pese al apoyo occidental, Ucrania no ha conseguido la supremac铆a militar y no es capaz de hacer frente a Rusia, reza el art铆culo. El autor concluye que tal estado de cosas significa que pronto China no ser谩 de los pocos pa铆ses que se pronuncian a favor de proceder a las negociaciones.Desde el 24 de febrero de 2022 Rusia lleva a cabo una operaci贸n militar especial para defender las rep煤blicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Mosc煤 como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operaci贸n el presidente Vlad铆mir Putin lo defini贸 como la desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de Ucrania.Numerosos pa铆ses condenaron la operaci贸n, empezando a apoyar a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Mosc煤. Rusia, por su parte, envi贸 notas de protesta a todos los Estados que suministran armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergu茅i Lavrov, advirti贸 que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertir谩 en un blanco leg铆timo para las Fuerzas Armadas rusas.

