https://sputniknews.lat/20230305/la-reunificacion-del-pais-y-mas-gastos-en-defensa-china-anuncia-su-plan-de-desarrollo-1136483922.html

La reunificación del país y más gastos en defensa: China anuncia su plan de desarrollo

La reunificación del país y más gastos en defensa: China anuncia su plan de desarrollo

En China continúa su trabajo el congreso parlamentario más importante del estado llamado 'Dos sesiones'. A lo largo de la reunión, el país aprueba rumbos del... 05.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-05T13:57+0000

2023-03-05T13:57+0000

2023-03-05T13:57+0000

internacional

china

taiwán

seguridad

asia

educación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/05/1136483303_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_20c9f6ce4cdf314acc9428c627c5c828.jpg

Uno de los primeros anuncios de China durante la inauguración de Dos sesiones se centraba en el presupuesto militar futuro. El portavoz de la primera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional de China, Wang Chao, declaró que el país planea aumentarlo por la necesidad de responder a los desafíos de seguridad. Aseguró que la modernización de las FFAA chinas no supondrá una amenaza para ningún país del mundo.De acuerdo con el proyecto publicado el 5 de marzo, en 2023 el presupuesto militar se ampliará en un 7,2% hasta alcanzar los 1.553,7 billones de yuanes (unos 224.800 millones de dólares). "El gasto en defensa nacional, 1.553,7 billones de yuanes, con un aumento del 7,2%", indica el documento publicado en la apertura de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional de China. China no participa en conflictos bélicos y mantiene una doctrina militar defensiva, pero ha incrementado anualmente su gasto en defensa y actualmente, con nuevas cifras compartidas. Tiene el segundo presupuesto militar del mundo después de EEUU.Esta tendencia suscita preocupación y críticas de otros países, pero las autoridades chinas afirman que el gasto militar del país es apropiado y que mantendrá un ritmo de crecimiento moderado y estable en coherencia con el desarrollo económico del país.Si embargo, el documento indica, que este año China pretende oponerse con firmeza a la "independencia de Taiwán" y promover la reunificación del país."Lucharemos resueltamente contra la llamada 'independencia de Taiwán' y promoveremos la reunificación de la patria, fomentaremos el desarrollo pacífico de las relaciones entre las dos orillas del estrecho de Taiwán e impulsaremos el proceso de reunificación pacífica de la patria", resalta el documento.Más atención a la ciencia de defensaAsimismo, Pekín planea ampliar el poder del Estado en la ciencia de defensa.El proyecto hace hincapié en la necesidad de "reforzar el sistema estratégico estatal integrado y crear las capacidades pertinentes e incrementar el poder estatal en el campo de la ciencia, la tecnología y la industria de defensa".Los gastos en al ámbito de la educación en general este año ascenderán a 155,48 billones de yuanes (unos 22.507 millones de dólares), un 2% más que en 2022.Más importaciones estratégicasChina también impulsará las importaciones de tecnología avanzada y recursos energéticos, conforme al nuevo proyecto de presupuesto para 2023. El gasto en ciencia y tecnología alcanzará los 328,034 billones de yuanes (unos 47.487 millones de dólares), un 2% más de lo previsto para 2022.Los gastos diplomáticos previstos se elevarán a 54,836 billones de yuanes (unos 7,94 millones de dólares), un 12,2% más que el año anterior.En la esfera económica, de acuerdo con el documento divulgado en la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, el producto interior bruto (PIB) de China crecerá un 5% en 2023, el déficit del presupuesto se mantendrá al nivel del 3% y la inflación se pronostica que rondará el 3%. El documento proyecta también que el desempleo no superará el 5,5% y se crearán unos 12 millones de nuevos empleos.Otra categoría de gastos es el sector de las reservas de aceites y cereales, con un gasto previsto de 132,878 billones de yuanes (unos 19,24 millones de dólares), lo que representa un aumento significativo del 13,6%.

https://sputniknews.lat/20230304/que-esperar-del-principal-congreso-parlamentario-de-china-1136465888.html

https://sputniknews.lat/20230304/el-acercamiento-continua-rusia-y-china-se-apoyan-mutuamente-ante-la-presion-occidental-1136468129.html

china

taiwán

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, taiwán, seguridad, asia, educación