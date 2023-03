https://sputniknews.lat/20230305/la-sed-por-petroleo-es-dificil-de-saciar-se-avecinan-precios-de-3-digitos-1136487666.html

La sed por petróleo es difícil de saciar: ¿se avecinan precios de 3 dígitos?

El consumo de petróleo se dirige a un nuevo récord este año, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), mientras que la oferta no puede seguir el ritmo... 05.03.2023, Sputnik Mundo

Una de las principales razones de esta nueva dinámica, es China —el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo— que está volviendo a reactivar su economía después de revertir sus estrictas políticas por el COVID-19. El sector manufacturero del país registró su mayor mejora en más de una década el mes pasado, la actividad de servicios está aumentando y el mercado inmobiliario se está estabilizando.La reapertura significa que el consumo chino de petróleo está a punto de alcanzar un récord este año. Pero no es solo China, también la India y otros países de la región de Asia, el Pacífico, EEUU y Europa los que están consumiendo más petróleo a medida que se reabren las fronteras. Es esta gran apertura, la que ayudara a impulsar la demanda mundial a un récord de 101,9 millones de barriles por día y podría hundir el mercado en un déficit para la segunda mitad del año, conforme a declaraciones de los analistas. Asimismo, Christopher Bake, miembro del comité ejecutivo de Vitol aseguró que la reactivación de los viajes internacionales con el resurgimiento de China será uno de los "motores que impulsarán la demanda en el futuro".Mientras tanto, la oferta no está a la altura del repunte de la demanda. El tope de precio del petróleo ruso y las sanciones antirrusas contribuyeron a la reducción de la oferta en el mercado. Asimismo, la OPEP planea conservar los objetivos de la producción petrolera establecidos en octubre. Por otra parte, la producción de EEUU en sus cuencas de esquisto no tiene los resultados esperados, ya que sus productores se están quedando sin áreas privilegiadas para perforar."La producción estadounidense se desplomó al comienzo de la pandemia y continúa estando a unos 800.000 barriles por día, por debajo del récord de 13,1 millones alcanzado a principios de 2020. Este año, es probable que el crecimiento sea de alrededor de 560.000 barriles por día", señala Bloomberg sobre una investigación de Enverus.En este contexto, a pesar de que algunos expertos, tales como Bank of America y Morgan Stanley son escépticos a la idea del precio de tres dígitos al considerar la fortaleza de los flujos de petróleo importados desde Rusia, otros prevén una subida de los precios del petróleo. La escasez de oferta y el impulso de la demanda hace que analistas, desde Goldman Sachs Group Inc. hasta la potencia comercial Vitol Group, pronostiquen un repunte a 100 dólares el barril a finales de este año."A medida que China regrese, perderemos esa capacidad sobrante. Mi confianza en que veremos otra subida de precios en los próximos 12-18 meses es bastante alta", señaló Jeff Currie, jefe de investigación de materias primas de Goldman Sachs.

