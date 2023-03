https://sputniknews.lat/20230305/vucic-tacha-de-mentira-los-informes-sobre-suministro-de-armas-de-serbia-a-ucrania-1136482621.html

Vucic tilda de mentira los informes sobre suministro de armas de Serbia a Ucrania

Vucic tilda de mentira los informes sobre suministro de armas de Serbia a Ucrania

BELGRADO (Sputnik) — La información sobre la entrega de armas a Ucrania por parte de Serbia es una mentira, declaró el presidente serbio, Aleksandar Vucic. 05.03.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el mandatario, Serbia envía los productos para el sector de defensa solo a los estados que no están bajo restricciones internacionales. Agregó que Belgrado, al vender municiones a Turquía, insistió en que no sea reexportado a terceros. Varios medios informaron que una empresa de Canadá adquiere cohetes de fabricación serbia para suministrarlos a Kiev a través de Turquía y Eslovaquia. A su vez, la compañía estatal serbia Krusik, que produce equipos de defensa, declaró que había estudiado y desmentido los 'documentos' adjuntos a los informes sobre la venta de cohetes. El pasado 2 de febrero, la portavoz de la Cancillería rusa, Maria Zajárova, declaró que Moscú instó a Belgrado a aclarar la presunta entrega de armas a Ucrania, afirmando que se trata de un tema de suma importancia para las relaciones bilaterales. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Serbia informó a Sputnik que no había suministrado la munición al usuario final en Ucrania.

