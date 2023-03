https://sputniknews.lat/20230306/adiccion-al-fentanilo-y-la-metanfetaminas-la-otra-epidemia-que-enfrenta-eeuu--1136517507.html

Adicción al fentanilo y la metanfetaminas: la otra epidemia que enfrenta EEUU

En 2021, 107.622 personas fallecieron por una sobredosis de drogas en Estados Unidos, lo cual representó un incremento de 15% respecto a 2020, de acuerdo con... 06.03.2023, Sputnik Mundo

Los decesos por consumo de fentanilo, metanfetaminas y cocaína en Estados Unidos aumentaron de forma considerable, de acuerdo con el médico Enrique Cifuentes García, del Hospital Monte Sinaí, de Nueva York, quien durante su participación en un foro organizado por la UNAM aseveró que hasta la fecha se calcula que 1,2 millones de personas han fallecido a causa del consumo de estas sustancias. El médico mexicano alertó que, si la tendencia no se revierte, para 2030 las muertes por adicción podrían sumar 2 millones de víctimas, es decir, se duplicará el problema. Este fenómeno, ya considerado epidemia, se debe en buena parte a políticas públicas equivocadas. También es un problema social En el cuadro de este problema de salud hay determinantes sociales, como pobreza, racismo y violencia institucionalizada, que se expresa en escuelas, barrios, cárceles y hasta en hospitales, señaló el médico. "Esa agresión genera un medio propicio para que este problema prolifere", alertó Cifuentes García, quien detalló que en el momento en que las autoridades se dieron cuenta del problema se restringieron las recetas de oxicodona y la gente, desesperada, salió a la calle a buscar heroína.El experto destacó que, desde hace décadas, dueños de farmacéuticas han promovido el uso de analgésicos y medicamentos de ese tipo, y ahora "hasta el gobierno de EUA habla de una epidemia por opiáceos". La polémica política detrás del fentanilo De acuerdo con autoridades de EEUU, México es el país que tiene en sus manos la exportación de fentanilo, una droga de efecto rápido y que en pocos minutos llega a la sangre, lo que explica que sea tan intensa y adictiva. Este discurso de que los cárteles de la droga de México son los culpables de las adicciones en EEUU ha sido aprovechado políticamente por algunos estadounidenses. Recientemente, los representantes republicanos Dan Crenshaw (Texas) y Michael Waltz (Florida) propusieron una resolución para que el presidente Joe Biden autorice el envío del Ejército estadounidense en contra de los cárteles mexicanos de la droga, escribió el exfiscal general del país norteamericano, William Barr, en un artículo para The Wall Street Journal."Autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo hacia Estados Unidos o llevar a cabo otras actividades relacionadas que causen desestabilización regional en el Hemisferio Occidental", se lee en la resolución propuesta.Este 6 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es "propaganda" la propuesta de legisladores de Estados Unidos para que su Ejército combata a los cárteles del narcotráfico, tras calificarlos como terroristas.López Obrador indicó que ninguna nación puede certificar a México de si hay o no terrorismo en sus estados.El 2 de marzo, el actual fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, criticó los esfuerzos que ha hecho México para combatir a los carteles que trafican fentanilo a suelo estadounidense y dijo estar a favor de que se designen a estos grupos criminales como organizaciones terroristas.En tanto, el 21 de septiembre pasado, el Gobierno de Texas firmó una orden ejecutiva que designa a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, además de solicitar igualmente a Biden que se haga la misma declaratoria a nivel federal contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

