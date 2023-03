https://sputniknews.lat/20230306/argentina-alcanza-en-enero-record-de-produccion-de-hidrocarburos-en-25-anos-1136516455.html

Argentina alcanza en enero récord de producción de hidrocarburos en 25 años

Argentina alcanza en enero récord de producción de hidrocarburos en 25 años

BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina logró producir en enero el mayor volumen de petróleo que obtiene desde 2008 al superar los 627.000 barriles diarios, lo que... 06.03.2023, Sputnik Mundo

En el primer mes del año, la nación sudamericana extrajo 289.800 barriles diarios de petróleo no convencional, lo que implica un alza de 2,6% en relación con el mes anterior, y una subida de 29,9% interanual. La Secretaria de Energía, Flavia Royon, asoció la cifra récord de producción a un gasoducto estratégico que conectará una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo, Vaca Muerta, situado en la provincia de Neuquén (suroeste) "El crecimiento de la actividad es el resultado claro de sostener una política de Estado como lo es el Gasoducto Néstor Kirchner, con la cual vamos a ampliar todavía más nuestra capacidad productiva", afirmó la funcionaria. Vaca Muerta, que alberga la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo, aportó el 45% de la producción total de crudo y el 39% de la generación del gas. De esta formación rocosa se extrajeron 284.400 barriles diarios, 2,9% más que en diciembre y 30,8% más que en enero de 2022. En cuanto al gas, se generaron 50.200 metros cúbicos diarios, una cantidad 1,4% superior a la de diciembre y 11% por encima de la de hace un año. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró ante el Congreso la semana pasada que el Gobierno inaugurará el gasoducto que conectará Vaca Muerta a mediados de este año.

