Chevron: el tope de precios a petróleo ruso afectó los mercados energéticos

"No hay mucha capacidad de oscilación, no hay mucha capacidad de inventario, así que un poco el sistema normalmente optimiza dentro de esos parámetros, pero ahora hay un montón de restricciones: no se puede vender a este país, no se puede comprar a ese país, no se puede asegurar", afirmó el directivo en la conferencia sobre energía CERAWeek, que acoge la ciudad estadounidense de Houston (sur).