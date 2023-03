https://sputniknews.lat/20230306/chile-y-su-segunda-oportunidad-para-cambiar-la-constitucion-de-pinochet-1136529257.html

Chile y su "segunda oportunidad" para cambiar la Constitución de Pinochet

La instalación de una Comisión de Expertos lanza el segundo proceso constitucional, tras el fracaso, referéndum mediante, en 2022. En otro orden, en Francia se ultiman detalles para la gran huelga contra la reforma de pensiones. Estas y más noticias en 'En órbita'.

en órbita

augusto pinochet

francia

farc

chile

gustavo petro

senado de colombia

colombia

policía de colombia

fuerzas armadas de colombia

Este lunes 6 se eligió la presidencia y vicepresidencia de la Comisión: un grupo de 12 mujeres y 12 hombres, encargados en elaborar un anteproyecto de Constitución.El objetivo es dejar sin efecto la Carta Magna vigente desde 1980, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).Sin embargo, a criterio de la entrevistada, "también existe una sensación de leve temor de que no se repita lo del anterior ejercicio constituyente, con errores de aquellos miembros, con malos procedimientos, y estos chilenos esperan que este nuevo proceso culmine con un nuevo texto".Por otra parte, la periodista recordó que existe otra parte de la población interesada en "oponerse a este nuevo proceso".En el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, 62% de los votantes dijo Sí a la opción de 'Rechazo" a la nueva Carta Magna. "Este rechazo al borrador del primer proceso no se puede olvidar ni enterrar. Fue una expresión apabullante de la ciudadanía", señaló Gamboa.El inicio de las tareas de la Comisión, designada por los partidos y aprobada por el Congreso, llega seis meses después del rechazo ciudadano a la anterior reforma.La Comisión, compuesta por 24 integrantes, tiene tres meses para entregar un escrito al Consejo Constitucional. Este consejo, formado por 50 miembros de forma paritaria, será electo por la ciudadanía el 7 de mayo.La periodista se refirió al impacto de este nuevo intento sobre el Gobierno de Gabriel Boric, que el próximo 11 de marzo cumplirá su primer año al frente del país."Este segundo proceso constituyente no es un tema donde el Presidente tenga una injerencia directa. La Comisión es un órgano autónomo, pero tendrá directa relación con la aprobación al Gobierno", indicó la entrevistada."Son cosas que no se pueden separar. Si esto llega a buen puerto, quedará que el cambio fue durante este Gobierno. Pero si no termina bien, es un nuevo fracaso durante esta misma gestión. Es un peso sobre los hombros de este Ejecutivo", agregó Gamboa.En esta edición de En órbita también presentamos —entre otros temas— en Colombia, el Ejército indicó que las protestas en una petrolera de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, fueron financiadas por disidencias de la exguerrilla FARC.Conversamos con el sociólogo colombiano Luis Celis, asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.En otro orden, los sindicatos de Francia se preparan para la gran huelga del martes 7 de marzo, contra la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron.En Uruguay, En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

francia

chile

colombia

constitución de chile, augusto pinochet, rechazo en chile, comisión constitucional de chile, gustavo petro, caquetá, colombia, paz total, reforma de pensiones, emmanuel macron, francia